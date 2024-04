Tegoroczny 68. Konkurs Piosenki Eurowizji w Malmö zbliża się wielkimi krokami. Nasza reprezentantka jest już w Szwecji i zdążyła przeprowadzić pierwszą próbę. Zdjęcia z tego wydarzenia bardzo szybko obiegły sieć. Wiadomo, jak będzie wyglądało jej eurowizyjne show. Czy Luna podbije serca Europy?

Wyciekły zdjęcia występu Luny na Eurowizji. Tak wyglądała jej próba w Malmö Fot. youtube.com / @Eurovision Song Contest

Przypomnijmy, że 68. Konkurs Piosenki Eurowizji dzięki wygranej Loreen w Liverpoolu odbędzie się w Szwecji, a dokładniej w Malmö Arenie. Półfinały zobaczymy 7 i 9 maja (Polska weźmie udział w pierwszym półfinale), a finał 11 maja. W tegorocznym konkursie Polskę będzie reprezentowała Luna z utworem "The Tower". Utwór został napisany specjalne z myślą o Eurowizji, a autorami są: Luna, Fyfe (Paul Dixon) oraz Max Cooke (Maxwell Cooke).

Wyciekły zdjęcia występu Luny na Eurowizji. Tak wyglądała jej próba w Malmö

Po zeszłorocznym występie Blanki, która zaprezentowała się na Eurowizji ze swoim tanecznym "Solo", polscy fani Eurowizji mają nadzieję na lepszy wynik tegorocznej reprezentantki Polski.

Przypomnijmy, że Luna wystąpi podczas pierwszego półfinału 7 maja. Polska wokalistka jest już po pierwszej próbie, a zdjęcia z tego wydarzenia zdążyły już obiec sieć. Wszystko wskazuje na to, że tym razem polskie show będzie wyglądało zupełnie inaczej niż dotychczas. Duży wpływ na to z pewnością miała zmiana reżysera.

Mocno rzuca się w oczy zjawiskowa scenografia. Oprócz tego, że Lunie mają towarzyszyć widowiskowe efekty świetlne, to na scenie pojawią się dwie monumentalne wieże. Warto zwrócić uwagę na fakt, że do tej pory reprezentanci Polski w swoich eurowizyjnych show nie mieli wielkiej scenografii. W tym roku będzie inaczej.

Skrajne emocje wywołał również strój wokalistki. Na samym początku można ją zobaczyć w czerwonej, lateksowej pelerynie, pod którą kryje się dwuczęściowy, biało-czerwony strój. Wygląda na to, że patriotycznie nawiązano do barw Polski.

Oczywiście pod zdjęciami z próby 24-latki bardzo szybko wysypała się masa komentarzy. Jak się okazuje, zdania internautów są mocno podzielone. Część z nich jest zachwycona tym, co zobaczyła. Mało tego Lunie wsparcie wysyłają fani z całej Europy. "Przepięknie będzie"; "Trzymam kciuki za Polskę! Dajesz Luna, głosujemy na 6"; "Ona jest taka urocza"; "Bardzo interesujące! Wielkie wsparcie dla Polski ze strony Mołdawii"; "WOW, to ona zbudowała 'wieżę', Dajesz Polsko! Uściski z Włoch"; "Wreszcie Polska po 2 latach ma świetny staging" – czytamy.

Niestety nie zabrakło również słów krytyki. "Mam nadzieję, że Luna się nie zakwalifikuje"; "Co to jest?"; "Ale paskudne"; "To jest wspaniałe!? O mój Boże..."; "A myślałem, że nic gorszego niż Blanka Polski nie spotka..." – pisali internauci.