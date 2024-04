Roksana Węgiel przed laty odniosła sukces na Eurowizji Junior. W rozmowie z naTemat zdradziła, co myśli o pierwszy urywkach występu tegorocznej reprezentantki Polski na eurowizyjnej scenie w Malmö. Czy Roxie ma dla niej jakąś radę? Młoda artystka zwróciła się do Luny na kilka dni przed startem konkursu.

Roksana Węgiel o przygotowaniach Luny na Eurowizję. fot. Adam Jankowski/REPORTER // Fot. Tik-Tok/krzysztofmijas

Roksana Węgiel obecnie jest jedną z uczestniczek "Tańca z gwiazdami". Od kilku tygodni zbiera tam maksymalną liczbę punktów. W minioną niedzielę stało się jasne, że wystąpi także w finale i będzie miała szansę na zdobycie "kryształowej kuli".

Przypomnijmy, że Roxie stała się wielką gwiazdą po wygraniu pierwszej edycji programu "The Voice Kids". Na tym się jednak nie zatrzymała. W 2018 roku wystąpiła na Eurowizji Junior z utworem "Anyone I Want to Be" i została pierwszą polską zwyciężczynią tej imprezy.

Już za tydzień rozpoczyna się 68. Konkurs Piosenki Eurowizji. Polskę w tym roku będzie reprezentowała Luna z piosenką "The Tower". 24-latka jest już po pierwszy próbach.

Ujęcia z jej show szybko obiegły sieć. Uwagę przykuwają dwie monumentalne wieże, które staną na środku sceny. Ponadto Lunie mają towarzyszyć widowiskowe efekty świetlne.

Skrajne emocje wywołał również strój wokalistki. Na samym początku można ją zobaczyć w czerwonej, lateksowej pelerynie, pod którą kryje się dwuczęściowy, biało-czerwony strój. Wygląda na to, że patriotycznie nawiązano do barw Polski.

Roksana Węgiel dla naTemat o Lunie

Mieliśmy okazję porozmawiać z Roxie o przygotowaniach Luny do Eurowizji. – Widziałam urywki na Tik-Toku i wygląda to świetnie, bardzo trzymam za nią kciuki – podkreśliła Węgiel.

– Jaką radę dałabym Lunie? Myślę, że ona najlepiej wie, co ma robić. Byle się nie dała rozproszyć, bo jest tyle czynników, które krążą wokół eurowizyjnej sceny – powiedziała w rozmowie z naTemat 19-latka.

***

Rozwiąż nasz quiz!

***

Na koniec jeszcze raz podkreśliła, że mocno kibicuje naszej reprezentantce: – Daj czadu! – zwróciła się do wokalistki.

Przypomnijmy, że ostatnio Luna zdradziła nam, od kogo dostała najcenniejszą wskazówkę przed Eurowizją: – Michał Szpak, który jest niesamowicie dobrą duszą, powiedział: słuchaj siebie, wiele osób będzie ci dawało jakieś rady, ale to ty wiesz, co masz robić; skup się na sobie, posłuchaj swojej intuicji i zaufaj sobie; uwierz w siebie – to jest najważniejsze. Myślę, że to jest kluczowa i bardzo cenna rada.