Fragmenty show Luny na Eurowizji. Czerwony koń i wysokie wieże robią wrażenie [WIDEO]

Weronika Tomaszewska

68. Konkurs Piosenki Eurowizji zbliża się wielkimi krokami. Już za kilka dni Luna wystąpi na scenie w Malmö z piosenką "The Tower". Tymczasem do sieci trafiły oficjalne fragmenty z prób polskiej reprezentantki. Oto co zobaczą widzowie przed telewizorami.