Marianna Schreiber przed paroma dniami uderzyła w Annę Lewandowską. Poszło o taniec, który trenerka uprawia od pewnego czasu. "Która kobieta, mająca męża, ocierałaby się publicznie o krocze innego chłopa, prawie go całując?" – napisała celebrytka i zachęciła internautów do wyrażania własnych opinii. W komentarzach nie pozostawili na niej suchej nitki.

Schreiber uderza w Lewandowską. Fot. Instagram / Marianna Schreiber // Fot. Instagram / Anna Lewandowska

Anna Lewandowska po wyprowadzce do Barcelony zaczęła naukę bachaty. Przy okazji Dnia Tańca postanowiła pochwalić się filmikiem, na którym wykonuje układ taneczny.

Nie spodobało się to Mariannie Schreiber, która w ostatnim czasie zasłynęła z walk we freak fightach. Ponadto celebrytka przeżywała perturbacje w życiu prywatnym – odszedł od niej mąż Łukasz Schreiber (poseł Prawa i Sprawiedliwości, który kandydował na prezydenta Bydgoszczy).

Schreiber uderza w Lewandowską

"Nie no. Ja rozumiem wszystko. Niezależność, własne pasje, hobby, zarobek, zawód, inne ścieżki kariery. Naprawdę to wszystko rozumiem i serio to jest okej. Niech kobieta się rozwija po swojemu. Ale! Który facet, no powiedzcie, który – nie byłby zazdrosny o coś TAKIEGO?" – zwróciła uwagę Schreiber, załączając taniec "Lewej".

"I która kobieta, mająca męża, ocierałaby się publicznie o krocze innego chłopa prawie go całując? No chyba, że poniżej to Robert Lewandowski – to przepraszam. Jeżeli wypowiedziałam się zbyt krytycznie, to napiszcie mi to w komentarzu" – dodała.

W reakcjach na wpis celebrytki nie brakuje słów oburzenia i sprzeciwu. "O Tobie można powiedzieć to samo – która żona dla popularności i polubień dodaje nagie zdjęcia do internetu i w tajemnicy przed mężem idzie do programu 'Top Model'" – napisała jedna z internautek.

Negatywnych wiadomości było tak dużo, że Schreiber zabrała głos ponownie. Nie wycofała się jednak z słów o "Lewej".

"Ilość hejtu, który się od wczoraj na mnie wylewa za krytykę tańca Anny Lewandowskiej – mnie poraża. Zdania nie zmienię, to, co robi Anna, jest dla mnie co najmniej niestosowne. Tak jak Wy macie pełne prawo krytykować moje aktywności, tak samo ja postanowiłam się podzielić tym, że to, co robi Anna, nie służy ani wizerunkowi jej, ani jej męża" – stwierdziła w podsumowaniu.