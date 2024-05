D waj Polacy zatrzymani pod zarzutem pobicia rosyjskiego opozycjonisty Leonida Wołkowa mają zostać w maju przekazani Litwie. Obaj wpadli w Polsce w kwietniu. Dlaczego trafią do litewskiego aresztu i pod nadzór tamtejszych śledczych? Bo to właśnie tam, w Wilnie, mieli dopuścić się ciężkiego pobicia Wołkowa. Ofiarę katowali m.in. tłuczkiem do mięsa.





Wiadomo, co Polska zrobi z podejrzanymi o napaść. Zdradzili to litewscy śledczy

Piotr Brzózka

Dwaj Polacy zatrzymani pod zarzutem pobicia rosyjskiego opozycjonisty Leonida Wołkowa mają zostać w maju przekazani Litwie. Obaj wpadli w Polsce w kwietniu. Dlaczego trafią do litewskiego aresztu i pod nadzór tamtejszych śledczych? Bo to właśnie tam, w Wilnie, mieli dopuścić się ciężkiego pobicia Wołkowa. Ofiarę katowali m.in. tłuczkiem do mięsa.