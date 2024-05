Trwa sprzedaż biletów na 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, który odbędzie się od 31 maja do 2 czerwca. Będzie to pierwszy Festiwal w Opolu po zmianach w TVP: po latach nieobecności na deski opolskiego amfiteatru wróci Kabareton, widzowie zobaczą także ponownie Superjedynki. Gdzie kupić bilety i ile kosztują?

Tegoroczny 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu rozpocznie się 31 maja i będzie trwał aż do 2 czerwca. Widzowie z niecierpliwością wyczekują tego święta polskiej muzyki po zeszłorocznych kontrowersjach – będzie to pierwszy Festiwal w Opolu po zmianach władz Telewizji Polskiej po wyborach parlamentarnych.

Dyrektorem artystycznym tegorocznego festiwalu został Wojciech Iwański, który już wcześniej zapowiadał, że festiwal "wróci do korzeni". "Opole będzie znów festiwalem piosenki, a nie tańca jak w ostatnich latach. Orkiestra zasiądzie na scenie, co da jej kontakt z publicznością. Będzie to miało spore znaczenie dla odbioru festiwalu" – mówił Wirtualnym Mediom w marcu.

W tym roku obejrzymy koncert Premier i Debiutów, wrócą też Superjedynki i Kabareton. Za oprawę muzyczną odpowiada jeden z najbardziej znanych polskich kompozytorów i aranżerów, pianista oraz dyrygent Adam Sztaba. Scenografię widowisk przygotowuje Giorgos Stylianou-Matsis, przewodniczącym jury będzie Jacek Cygan, a rzecznikiem prasowym festiwalu – Marek Sierocki.

Gdzie kupić bilety na 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu? Sprzedaż trwa

Sprzedaż biletów na Festiwal w Opolu 2024 rozpoczęła się 30 kwietnia i wciąż trwa. Bilety na koncerty w piątek i niedzielę kosztują 120 zł za jeden dzień, a na sobotę – kiedy w programie festiwalu zaplanowano koncert Superjedynki i Kabareton – 150 zł.

Bilety można kupić na stronie www.bilety.tvp.pl lub bezpośrednio w kasach amfiteatru w Opolu. W tym roku miejsca dla widzów amfiteatru w Opolu będą nienumerowane.

Harmonogram Festiwalu w Opolu 2024. Wracają Kabareton i Superjedynki

TVP przedstawiła już pełny harmonogram Festiwalu w Opolu 2024. Oto on:

PIĄTEK 31 MAJA

PREMIERY

Powołana przez Telewizję Polską i Miasto Opole Rada Artystyczna 61. KFPP w Opolu wyłoniła uczestników konkursu, w którym weźmie udział dziesięcioro wykonawców.

W tym roku będą to: Alicja Szemplińska ("Spokojnie Panowie"), Lanberry ("Co ja robię tu"), Józefina & Skubas ("Gdy jest brzydko"), Łukasz Drapała ("Nie będziesz sama"), Piotr Cugowski ("Cisza przed burzą"), Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil ("Ławeczka"), Monika Lewczuk ("Lekko"), Marcin Sójka ("Dom z piasku"), Tatiana Okupnik ("Wracam") i Jan Górka ("No powiedz mi").

Częścią koncertu będzie recital Kayah i Andrzeja Piasecznego, którzy poprowadzą show. Za scenariusz i reżyserię koncertu odpowiada Beata Szymańska-Masny.

"TWOJE SERCE DO ŻYCIA WYSTARCZY" – MICHAŁ BAJOR – 50 LAT OD OPOLSKIEGO DEBIUTU

Michał Bajor podczas festiwalu będzie świętował 50-lecie swojej obecności na scenie (od debiutu w Opolu). Gośćmi specjalnymi tego wyjątkowego wydarzenia będą Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Kayah. Orkiestrę poprowadzi Zygmunt Kukla, a scenarzystką i reżyserką koncertu ponownie będzie Beata Szymańska-Masny.

DEBIUTY – "NIEMEN SYMFONICZNIE"

W konkursie dziesięcioro wykonawców zaśpiewa wybrane przeboje z repertuaru Czesława Niemena. W 2024 roku przypada 20. rocznica śmierci i 85. rocznica urodzin artysty, uważanego za jednego najwybitniejszych twórców w historii polskiej muzyki. Specjalnie na potrzeby koncertu powstaną symfoniczne aranżacje utworów Niemena, które zaprezentują uczestnicy "Debiutów".

Uczestnikami koncertu będą: Klaudia Marzec, Zalia, Lou Lou Safran, Norbert Wronka, Iga Kozacka, Wojtek Stefanowski, Natalia Muianga, Dominika Dobrosielska i Lina. Dziesiątego wykonawcę w koncercie – zwycięzcę programu "Szansa na sukces. Opole 2024" – widzowie poznają w niedzielę, 12 maja (emisja w TVP2 o godz. 15:15).

Koncert poprowadzą Aleksandra Kostrzewska i Bartosz Cebeńko, a za scenariusz odpowie Paweł Zeitz.

SOBOTA 1 CZERWCA

SUPERJEDYNKI

Ideą tego koncertu jest wielki powrót na opolską scenę największych gwiazd polskiego rocka. Artyści wykonają swoje najpopularniejsze przeboje. Wystąpią: Lady Pank, Wilki, Big Cyc, Bajm, Proletaryat, Kobranocka, Kasia Kowalska, Krzysztof Zalewski, Tomek Lipiński, Oddział Zamknięty, Sztywny Pal Azji i Chłopcy z Placu Broni.

Show poprowadzi Marcin Daniec, a scenarzystą i reżyserem koncertu jest Cyprian Ziąbski.

KABARETON

W powracającym na festiwal Kabaretonie wystąpią najpopularniejsze kabarety, m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Nowaki, Kabaret K2, Grupa MoCarta, Zenon Laskowik, Jerzy Kryszak i Zbigniew Zamachowski. Za oprawę muzyczną wydarzenia odpowiada Marcin Partyka (The Jobers).

Kabareton poprowadzi Piotr Bałtroczyk, a za scenariusz koncertu odpowie Robert Górski. Reżyserem będzie Szymon Łosiewicz.

NIEDZIELA 2 CZERWCA

"ZAKOCHANI SĄ WŚRÓD NAS", CZYLI PIOSENKI JANUSZA KONDRATOWICZA

Janusz Kondratowicz napisał setki tekstów dla czołowych polskich artystów, w tym słynny utwór "Powrócisz tu" Ireny Santor, który tym razem usłyszymy w wykonaniu Kayah. Pozostałe piosenki Kondratowicza zaśpiewają artyści reprezentujący różne style i gatunki muzyczne. Nie zabraknie zaskakujących duetów i tercetów, a ideą koncertu jest łączenie pokoleń.

Wśród wykonawców będą Kayah, Mietek Szcześniak, Natalia Kukulska, Staszek Sojka, Roxie Węgiel, Piotr Cugowski, Damian Ukeje, Ewelina Flinta, Anna Maria Jopek, Dorota Miśkiewicz, Andrzej Lampert, Natalia Przybysz, Kasia Moś, Ania Rusowicz, Bovska, Krzysztof Zalewski, Ania Karwan, Alicja Majewska, Kasia Wilk i Marcin Wyrostek.

Orkiestrę poprowadzi Adam Sztaba, który będzie również autorem wszystkich zaprezentowanych podczas koncertu aranżacji. Koncert poprawi Jacek Cygan, a za scenariusz i reżyserię odpowie Wojciech Iwański.

