Polski sędzia prosi o azyl na Białorusi. To bohater afery hejterskiej

Konrad Bagiński

Życie w Polsce rządzonej przez Koalicję 15 Października okazało się nie do zniesienia dla byłego sędziego Tomasz Szmydta. Do tego stopnia, że znany z afery hejterskiej prawnik poprosił o azyl polityczny na Białorusi. Konferencję prasową zorganizował już w Mińsku, nie omieszkał dodać, że Białoruś to bardzo przyjazny kraj.