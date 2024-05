Pavlović wyznała, co sądzi o przyjęciach komunijnych. "Musi być piękna suknia i impreza"

Iwona Pavlović w najnowszym wywiadzie zdradziła, co sądzi na temat organizacji przyjęć komunijnych. Jurorka "Tańca z Gwiazdami" wymownie zareagowała, kiedy usłyszała, jaki prezent z tej okazji dał Krzysztof Rutkowski swojemu dziecku. "Czarna Mamba" podkreśliła, co jej się nie podoba. Nie zabrakło również tematu pieniędzy.

Iwona Pavlović ostro na temat organizacji komunii. Wspomniała o pieniądzach Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Maj to czas, w którym niczym bumerang na tapet powraca temat komunijnych przyjęć. Dla wielu jak płachta na byka działają prezenty, które wręcza się dzieciom z okazji tego wydarzenia.

Wiele kontrowersji w ostatnim czasie wzbudził Krzysztof Rutkowski, który wyznał, że w prezencie komunijnym do koperty włożył 500 euro. Z kolei jego syn, który w tym roku przyjmie sakrament, poprosił o prawdziwy samochód. Wymowne zdanie na temat sakramentu i prezentów ma Iwona Pavlović. W najnowszym wywiadzie podkreśliła, co jej się nie podoba.

***

Jak dobrze pamiętasz kultowe filmy z lat 90.? [QUIZ]

Iwona Pavlović ostro na temat organizacji komunii. Wspomniała o pieniądzach

Iwona Pavlović, kiedy dowiedziała się, że Krzysztof Rutkowski w prezencie komunijnym włożył do koperty 500 euro, zaśmiała się. Mimo wszystko, gdy padło pytanie, jaką kwotę powinno podarować się w prezencie komunijnym, nie miała jednoznacznej odpowiedzi.

– W przyszłym roku będę miała komunię w rodzinie, więc wtedy będę się zastanawiała. Nie mam zielonego pojęcia, ile teraz się daje – zdradziła w rozmowie z Plotkiem.

Mimo tego "Czarna Mamba" ma konkretne zdanie na temat tego, jak wyglądają przygotowania komunijnych przyjęć. Jak przyznała, pewne rzeczy jej się nie podobają i w tym wszystkim zapomina się o sferze duchowej, która w tym wydarzeniu jest najważniejsza.

– Uważam, że gdzieś się zatraca ta komunia, ponieważ ważne jest, ile jest w kopercie i czy jest przyjęcie w odpowiedniej restauracji, a nie to, po co ta komunia jest, czemu służy. Nie wiem, czyja to jest wina – czy rodziców? Bo dzieci chyba nie są temu winne. Ale to się bardzo nakręca, mnie się to nie podoba – wyjaśniła jurorka tanecznego show Polsatu.

– Nie mówię, że trzeba dawać mało (do koperty – przyp. red.). Jeśli ktoś ma odpowiednie fundusze, niech daje bardzo dużo. Ale to za bardzo idzie jakoś w tę stronę, że musi być piękna suknia i impreza, w ogóle najlepiej w najlepszej restauracji. Już takie wesele się z tego robi. Akurat mi to nie odpowiada, bo moim zdaniem ten sakrament nie wiąże się z tym. Raczej wiąże się z miłością, przyjęciem Boga i z najbliższymi ludźmi. Czy to przyjęcie będzie w restauracji, czy w domu, to nie ma znaczenia – kontynuowała.

Podsumowując Pavlović podkreśliła, że lepiej skupić się na wartościach, które za sobą niesie ten sakrament. – Drodzy państwo, wkładajcie w koperty tyle, ile uważacie, a nie tyle, ile wypada – stwierdziła.