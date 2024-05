M aj to czas, kiedy kwitną kasztany, a to jest jednoznaczne, z tym że tegoroczni abiturienci właśnie przystępują do egzaminu maturalnego. Na wspomnienie egzaminu dojrzałości pokusił się Artur Barciś, który jak się okazuje ma po nim traumę. Aktor zdradził, że cudem udało mu się zdać. Jak tego dokonał?





Gwiazdor "Miodowych Lat" traumatycznie wspomina maturę. Zdradził, dlaczego ją zdał

Kamil Frątczak

Maj to czas, kiedy kwitną kasztany, a to jest jednoznaczne, z tym że tegoroczni abiturienci właśnie przystępują do egzaminu maturalnego. Na wspomnienie egzaminu dojrzałości pokusił się Artur Barciś, który jak się okazuje ma po nim traumę. Aktor zdradził, że cudem udało mu się zdać. Jak tego dokonał?