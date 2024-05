Zmarł znany polski jazzman i kompozytor. Odszedł w wieku 88 lat

Zmarł znany polski jazzman i kompozytor Jan Ptaszyn Wróblewski. Wiadomość w mediach społecznościowych przekazała rodzina muzyka. Artysta miał 88 lat.

Jan Ptaszyn Wróblewski nie żyje. Polski jazzman i kompozytor miał 88 lat

"Z przykrością i głębokim bólem informujemy, że Jan Ptaszyn Wróblewski zmarł dziś w Warszawie" – przekazała rodzina na profilu muzyka.

Kim był Jan Ptaszyn Wróblewski?

Jan Ptaszyn Wróblewski był znanym polskim muzykiem, kompozytorem i aranżerem. Oprócz tego zajmował się publicystyką. Tworzył programy radiowe i telewizyjne. Prowadził zainicjowany w 1970 roku cotygodniowy magazyn "Trzy kwadranse jazzu" w programie 3. Polskiego Radia.

Artysta urodził się 27 marca 1936 roku w Kaliszu. Swoją karierę muzyczną rozpoczął w bardzo młodym wieku. Miał zaledwie 18 lat. Prowadził wówczas studenckie zespoły taneczne w Poznaniu, gdzie grał na fortepianie i klarnecie. Jego pierwszym profesjonalnym debiutem na jazzowej scenie był występ podczas 1. Festiwalu Jazzowego w Sopocie w 1956 roku wraz z popularnym Sekstetem Komedy.

Niespełna dwa lata stał się pierwszym polskim jazzmanem wybranym do międzynarodowej orkiestry, z którą wystąpił na Newport Jazz Festival. Na początku lat 60. współpracował z Kwintetem Andrzej Kurylewicza. Prowadził między innymi własne zespoły: Kwintet Poznański, Jazz Outsiders, Polish Jazz Quartet, Studio Jazzowe Polskiego Radia, SPPT Chałturnik, Mainstream, Grand Standard Orchestra, Liga 13 Dżentelmenów, Four, SOS, Made in Poland.