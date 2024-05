Luna walczy o awans do finału Eurowizji. Tak oceniają jej szanse po próbie generalnej

Reprezentantka Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji dziś zawalczy o awans do wielkiego finału. Luna jest już po próbie generalnej, a nagranie z tego wydarzenia stało się w sieci prawdziwym viralem. Internauci nie mogli powstrzymać się od komentarza i ocenili jej szanse na awans do finału.

Internauci ocenili szanse Luny po próbie generalnej. Opinie są zaskakujące Fot. nearchos / SplashNews.com/East News

Tegoroczna Eurowizja dzięki wygranej Loreen w Liverpoolu odbędzie się w Szwecji, a dokładniej w Malmö Arenie. Pierwszy półfinał rozpocznie się 7 maja o godz. 21:00. Polacy transmisję z tego wydarzenia będą mogli oglądać na antenie TVP1. Tego dnia zaplanowano występ Polski. Nasza reprezentantka zaśpiewa po Ukrainie, a przed Chorwacją, czyli faworytami 68. odsłony konkursu. Kolejny półfinał ma zostać wyemitowany 9 maja, a wielki finał 11 maja (w sobotę).

***

Internauci ocenili szanse Luny po próbie generalnej. Opinie są zaskakujące

Luna w Szwecji jest już od końca kwietnia. Przygotowania do show trwają pełną parą, co zresztą relacjonuje sama zainteresowana w mediach społecznościowych. Niedawno fani Eurowizji mogli zobaczyć zdjęcia z oficjalnej próby Polki. Potem do sieci przedostały się urywki jej show.

Przypomnijmy, że zwycięstwo Luny z piosenką "The Tower" w krajowych preselekcjach wzbudził wiele kontrowersji, dzieląc internautów. Polscy fani konkursu miało innych faworytów, a na ich czele stała Justyna Steczkowska. Choć w notowaniach bukmacherów artystka była dość wysoko, to po występie "na żywo" typowania spadły.

Jednak pojawiło się światełko w tunelu. Po próbie generalnej reprezentantki Polski fani odetchnęli z ulgą. Oprócz tego, że oprawa wizualna robi naprawdę piorunujące wrażenie, to słychać, że Luna popracowała również nad wokalem. Oprócz tego przebierze się dwukrotnie, a jej biało-czerwone kostiumy będą nawiązywały do narodowych barw.

Nagranie z próby generalnej szybko stało się viralem w sieci. Większość internautów była zgodna co do oprawy scenicznej występu Luny i nie mogą się doczekać, by zobaczyć ją podczas dzisiejszego półfinału. Wielu ma ogromną nadzieję, że reprezentantce Polski uda się awansować do wielkiego finału Eurowizji.

https://www.instagram.com/reel/C6oe9Jit1lG/?utm_source=ig_web_copy_link

"Myślę, że to będzie bardzo widowiskowy występ. Widać, że w tym roku nikt na niczym nie oszczędzał, a wszystko zostało dobrze przemyślane.", "Już nie mogę się doczekać, jak to będzie w relacji telewizyjnej ograne…czuję, że będzie bardzo dobrze", "W końcu robimy staging teatralny! ", "Jak nie przepadam za występami Polski, to serio w tym roku wygląda to naprawdę dobrze, na nagraniu tutaj Luna serio dobrze śpiewa. Może to wina tego, że to dopiero początek piosenki? Zobaczymy jutro" – czytamy w komentarzach.