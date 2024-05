Finał Eurowizji bez Polski! Oto, kto powalczy o kryształowy mikrofon [WYNIKI]

Pierwszy półfinał 68. Konkursu Piosenki Eurowizji dobiegł końca. Już wiemy, które państwa awansowały do wielkiego finału muzycznego show. Reprezentantce Polski, czyli Lunie, nie udało się dołączyć do szczęśliwców, którzy powalczą o kryształowy mikrofon.

Pierwszy półfinał Eurowizji 2024. Kto przeszedł do finału? Fot. nearchos / SplashNews.com / East News

Luna z Polski nie przeszła do finału Eurowizji 2024 [WYNIKI]

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w 2024 roku Eurowizja odbywa się w Malmö w Szwecji. To tam poznamy następnego laureata kryształowego mikrofonu, który w poprzedniej edycji wydarzenia zdobyła Loreen z utworem "Tattoo". Nadmieńmy, że to już siódmy raz, kiedy Szwecja jest gospodarzem muzycznego show. We wtorek (7 maja) odbył się pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. Do finału, który odbędzie się w sobotę (11 maja), przeszły te kraje: Serbia (Teya Dora, "Ramonda"), Portugalia (Iolanda, "Grito"), Słowenia (Raiven, "Veronika"), Ukraina (Alyona Alyona i Jerry Heil, "Teresa & Maria"), Litwa (Silvester Belt, "Luktelk"), Finlandia (Windows95man, "No Rules!"), Cypr (Silia Kapsis, "Liar"), Chorwacja (Baby Lasagna, "Rim Tim Tagi Dim"), Irlandia (Bambie Thug, "Doomsday Blue") i Luksemburg (Tali, "Fighter").

Z rywalizacji odpadły następujące państwa: Polska (Luna, "The Tower"), Islandia (Hera Bjork, "Scared of Heights"), Mołdawia (Natalia Barbu, "In the Middle"), Azerbejdżan (Fahree, "Özünlə Apa"), Australia (Electric Fields, "One Milkali"), Luksemburg (Tali, "Fighter").

Jak Luna wypadła podczas półfinału Eurowizji?

Co ciekawe, Luna naprawdę poradziła sobie na scenie w Malmö. Jeśli chodzi o wokal, 24-latka popracowała nad emisją i w końcu zapanowała nad swoim głosem. Podczas półfinałowego starcia wypadła zdecydowanie lepiej niż na eurowizyjnych imprezach w Londynie i Amsterdamie. Dodatkowo mogła pochwalić się iście eurowizyjnym stagingiem, ale najwyraźniej to nie wystarczyło, by przekonać do siebie telewidzów i słuchaczy.

Należy też dodać, że Luna od początku nie była faworytką wiernych fanów Eurowizji, na co jasno wskazywał ranking Eurovision World. Polską artystkę umieszczono na 35. miejscu potencjalnych zwycięzców tegorocznego konkursu.

Jak co roku do wielkiego finału automatycznie przechodzą następujące państwa: Francja (Slimane, "Mon amour"), Hiszpania (Nebulossa, "Zorra"), Niemcy (Isaak, "Always On The Run"), Wielka Brytania (Olly Alexander, "Dizzy"), Włochy (Angelina Mango, La Noia"), a także Szwecja (jako gospodarz).

Drugi półfinał zapowiedziano na czwartek (9 maja). Wówczas na scenie pojawią się reprezentanci m.in. Grecji (Marina Satti, "Zari"), Szwajcarii (Nemo, "The Code"), Czech (Aiko, "Pedestal") i Izraela (Eden Golan, "Hurricane").

Zgodnie z zakładami opublikowanym na stronie Eurovision World największe szanse na wygranie Eurowizji 2024 mają: Chorwacja (37 proc. szans na zwycięstwo), Szwajcaria (16 proc.), Włochy (10 proc.), Ukraina (8 proc.), Holandia (5 proc.) i Irlandia (5 proc.). Polska znajduje się na razie na 35. miejscu w zestawieniu bukmacherów.

Czytaj także: https://natemat.pl/554924,najpopularniejsze-piosenki-z-eurowizji-maja-najwiecej-wyswietlen-na-yt