Eurowizja bez "śmieszków" nie jest taka sama. Lunie oberwało się w memach z półfinału

Eurowizja, czyli konkurs, którym żyje cała Europa i... Australia, właśnie się rozpoczął. Po pierwszym półfinale media społecznościowe zalały memy - a umówmy się, eurowizyjna impreza aż się o nie prosi. W 2024 roku padło na Bambie Thug, Lunę i Windows95man. Oto najlepsze z nich!

Memy z pierwszego półfinału Eurowizji 2024 [LISTA] Fot. X / Memes__bb22

Pierwszy półfinał Eurowizji 2024 [MEMY]

Pierwszy półfinał 68. Konkursu Piosenki Eurowizji za nami. Do wielkiego finału, który odbędzie się w sobotę (11 maja), przeszły na razie następujące kraje: Serbia (Teya Dora, "Ramonda"), Portugalia (Iolanda, "Grito"), Słowenia (Raiven, "Veronika"), Ukraina (Alyona Alyona i Jerry Heil, "Teresa & Maria"), Litwa (Silvester Belt, "Luktelk"), Finlandia (Windows95man, "No Rules!"), Cypr (Silia Kapsis, "Liar"), Chorwacja (Baby Lasagna, "Rim Tim Tagi Dim"), Irlandia (Bambie Thug, "Doomsday Blue") i Luksemburg (Tali, "Fighter").

Niestety wśród szczęśliwców zabrakło reprezentantki Polski, czyli Luny i jej utworu "The Tower".

Nadmieńmy, że jak co roku do wielkiego finału automatycznie trafią Francja (Slimane, "Mon amour"), Hiszpania (Nebulossa, "Zorra"), Niemcy (Isaak, "Always On The Run"), Wielka Brytania (Olly Alexander, "Dizzy"), Włochy (Angelina Mango, La Noia"), a także gospodarz - w tym przypadku Szwecja.

1. Nadszedł ten czas w roku

2. NSFW alert

3. Reprezentanci się zmieniają, ale Petra Mede nie

4. Luna czerpała inspirację od J.R.R. Tolkiena?

5. To już tradycja...

6. Bambie Thug

7. Ten strój aż się o to prosił

8. Widać podobieństwo

9. Fani Eurowizji tęsknili za Arturem Orzechem

10. Typowa Polska

Drugi półfinał zapowiedziano na czwartek (9 maja). Wówczas na scenie pojawią się reprezentanci m.in. Grecji (Marina Satti, "Zari"), Szwajcarii (Nemo, "The Code"), Czech (Aiko, "Pedestal") i Izraela (Eden Golan, "Hurricane").

Tak Luna zareagowała na wyniki pierwszego półfinału Eurowizji

Tuż po zakończeniu pierwszego półfinału odbyła się konferencja z 10 finalistami. Luna naturalnie na niej się nie pojawiła. Jednak tuż po fatalnych wiadomościach, wokalistka wyruszyła do hotelu. Nie chciała rozmawiać z dziennikarzami. Tym samym nie udzieliła żadnego wywiadu.

