Legendarny aktor dołączył do "Fantastycznej czwórki". Fani uważają, że zagra superzłoczyńcę

Zuzanna Tomaszewicz

K inowe uniwersum Marvela stale się powiększa. Za rok widzowie zobaczą nową wersję "Fantastycznej czwórki", w której wystąpi m.in. Pedro Pascal z "The Last of Us", a także Joseph Quinn ze "Stranger Things". Do obsady dołączył właśnie kultowy aktor, o którym w 1999 roku powstała abstrakcyjna produkcja.