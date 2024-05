Czwarty sezon "Wiedźmina" nadciąga. W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie przedstawiające nowy strój Geralta z Rivii, który założy na siebie następca Henry'ego Cavilla, czyli Liam Hemsworth. Fotografia przedstawia dublera australijskiego gwiazdora, co nie pocieszyło niektórych fanów. Pod wpisem wybuchła awantura.

Pokazano nowy strój Geralta z Rivii w 4. sezonie "Wiedźmina". Fot. Rex Features / East News; materiał prasowy Netflix

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, pod koniec lipca ubiegłego roku na platformę Netflix trafiła druga część 3. sezonu "Wiedźmina" i tym samym ostatnia odsłona serialu z Henrym Cavillem jako białowłosym Geraltem z Rivii. W kontynuacji dwa miecze (jeden na ludzi, drugi na potwory) przejmie po brytyjskim aktorze australijski gwiazdor "Igrzysk Śmierci", Liam Hemsworth.

Hemsworth pragnie wcielić się w rolę Białego Wilka najlepiej, jak potrafi. Wiadomo już, że zaczął na poważnie przygotowywać się do występu w 4. sezonie "Wiedźmina". Odtwórca Jaskra, Joey Batey, zdradził w jednym z wywiadów, że aktor z Australii zabrał się za lekturę Andrzeja Sapkowskiego i intensywny trening.

O nowym koledze z planu wypowiedziała się niedawno odtwórczyni Ciri, Freya Allen. Gwiazda nowego filmu z uniwersum "Planety małp" przyznała, że współczuje Hemsworthowi, gdyż wiedźmiński fandom bywa... trudny do zadowolenia.

Taki strój założy na siebie Hemsworth w 4. sezonie "Wiedźmina"

Portal Redanian Intelligence, który uchodzi za rzetelne źródło wiedzy o serialu Netfliksa, opublikował w serwisie X (dawnym Twitterze) zdjęcie wykonane na planie zdjęciowym czwartej odsłony. Widać na nim dublera w nowym stroju Geralta z Rivii, który miał być inspirowany mistrzowską zbroją cechu wilka z gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" od CD Projekt Red. Liam Hemsworth będzie walczył jako łowca potworów w czarnej skórzanej kurtce.

Pod wpisem Redanian Intelligence wielu fanów wyraziło swoje rozgoryczenie produkcją. Niektórzy myśleli nawet, że fotografia przedstawia nowego odtwórcę roli.

"Przez chwilę myślałam, że to Hemsworth..."; "Dlaczego z sezonu na sezon kostiumy wyglądają coraz gorzej i gorzej"; "Ten gość sprawdza się lepiej wizualnie od Hemswortha"; "Przypominam, że Cavill nie potrzebował dublerów"; "Wygląda bardzo tanio"; "To jakiś żart"; "Chyba pomylili plan zdjęciowy 'Mad Maxa'" – czytamy na portalu X.

Nadmieńmy, że w trzecim sezonie wiele kontrowersji wzbudziła jedna z bluzek Yennefer z Vengerbergu (Anyi Chalotry), która przypominała produkt sieciówki H&M.

Prace na planie "Wiedźmina 4" rozpoczęły się w kwietniu bieżącego roku. Data premiery kontynuacji nie jest jeszcze znana, choć wielu twierdzi, że nowe odcinki serialu trafią do oferty Netfliksa w 2025 roku.

QUIZ: Jak dobrze pamiętasz postaci z serialu "Wiedźmin"?

Do obsady - oprócz Hemswortha - dołączyli m.in. znany z roli Morfeusza w serii "Matrix" Laurence Fishburne, który zagra Regisa, Sharlto Copley ("Dystrykt 9") jako łowca nagród Leo Bonhart, James Purefoy ("The Following") jako Stefan Skellen i Danny Woodburn ("Watchmen") jako Zoltan Chivay.

Trzeci sezon zakończył się w momencie, w którym Geralt wraz z Jaskrem i Milvą (Meng'er Zhang) wyrusza na poszukiwania Ciri. Wiedźmin nie wie, że Nilfgaard przetrzymuje "fałszywą" księżniczkę. Prawdziwe lwiątko z Cintry spotyka natomiast bandę Szczurów, do której dołącza.

Czytaj także: https://natemat.pl/502514,final-3-sezonu-serialu-wiedzmin-pozegnanie-cavilla-mialo-wygladac-inaczej