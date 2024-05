Ogromne zaskoczenie w nowym sondażu. Fatalny wynik Trzeciej Drogi

Natalia Kamińska

W ybory do PE już za niecały miesiąc, a KO i PiS mają bardzo podobne wyniki – przy czy formacja Donalda Tuska wyprzedza nieco partię Jarosława Kaczyńskiego. Fatalny wynik zanotowała z kolei Trzecia Droga. Co ciekawe, spory odsetek Polaków nie wie również, na kogo ma głosować. To aż ponad 10 proc. pytanych.