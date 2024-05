P rokuratura wszczęła w sobotę (11 maja) postępowanie w sprawie makabrycznej zbrodni, do której doszło w Woli Szczucińskiej. Dzień wcześniej we wsi odkryto spalone ciała dwójki małych dzieci. Wszystko wskazuje na to, że do ich śmierci przyczyniła się matka.





Ciała dziewczynek spłonęły w ognisku. Jest ruch prokuratury ws. zbrodni w Woli Szczucińskiej

Piotr Brzózka

Prokuratura wszczęła w sobotę (11 maja) postępowanie w sprawie makabrycznej zbrodni, do której doszło w Woli Szczucińskiej. Dzień wcześniej we wsi odkryto spalone ciała dwójki małych dzieci. Wszystko wskazuje na to, że do ich śmierci przyczyniła się matka.