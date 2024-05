Holendrzy ujawniają kulisy dyskwalifikacji Kleina. "Joost nie dotknął kobiety z kamerą"

Reprezentant Holandii Joost Klein został wykluczony z finału Eurowizji. Ta informacja odbiła się szerokim echem w mediach. Tymczasem holenderski nadawca opublikował oświadczenie w tej sprawie. Wspomniano o incydencie, w którym Klein miał zostać sfilmowany wbrew swojej woli.

Holenderski nadawca ujawnia szczegóły dyskwalifikacji Joosta Kleina Fot. Stella Pictures/ABACA/Abaca/East News

Joost Klein w drugim półfinale Eurowizji zrobił show ze swoją piosenką "Europapa" i przeszedł do finału. "Skandal" z jego udziałem wybuchł niedługo później. Europejska Unia Nadawców (EBU) wydała lakoniczne oświadczenie, z którego wynikało, iż artysta został wykluczony, a przyczyną jest "zgłoszony incydent" z jego udziałem.

Szwedzka telewizja publiczna "SVT" podała potem, że "doszło do fizycznej konfrontacji pomiędzy artystą a fotografem". Z kolei gazeta "Aftonbladet" napisała, że Joost Klein został oskarżony o przemoc wobec jednej z kobiet zatrudnionych przy produkcji nagrań telewizyjnych.

Oświadczenie holenderskiego nadawcy ws. odsunięcia Kleina z Eurowizji

Na instagramowym profilu AVROTROS pojawił się właśnie komunikat, w którym opisano kulisy incydentu z Kleinem.

"Po czwartkowym występie doszło do incydentu. Wbrew wyraźnym ustaleniom, Joost został sfilmowany, gdy właśnie zszedł ze sceny i musiał pędzić do greenroomu. W tym momencie Joost wielokrotnie zaznaczał, że nie chce być filmowany. Nie zostało to uszanowane" – czytamy.

"Doprowadziło to do groźnego ruchu Joosta w kierunku kamery. Joost nie dotknął kobiety z kamerą. Incydent ten został zgłoszony, a następnie EBU i policja przeprowadziły dochodzenie" – kontynuowano.

Holendrzy próbowali dogadać się z EBU w kwestii dalszego udziału artysty w konkursie. "Wczoraj i dziś prowadziliśmy szeroko zakrojone konsultacje z EBU i zaproponowaliśmy kilka rozwiązań. Niemniej jednak EBU pozostała przy decyzji o zdyskwalifikowaniu Joosta Kleina" – podkreślono w oświadczeniu.

"Opowiadamy się za dobrymi manierami – niech nie będzie co do tego nieporozumień, ale naszym zdaniem nakaz wykluczenia nie jest proporcjonalny do tego incydentu. Łączymy się w rozczarowaniu z fanami, którzy tak bardzo cieszyli się na dzisiejszy wieczór. To, co Joost wniósł do Holandii i Europy, nie powinno skończyć się w ten sposób" – oceniono na koniec.