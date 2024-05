"Satanizm, zboczenia". Radny PiS oburzył się na Eurowizję, uderzył też w Lunę

W prawicowych kręgach Eurowizja od dawno wzbudza kontrowersje. W tegorocznej edycji konkursu uwagę księży i polityków przykuł przede wszystkim występ niebinarnej reprezentantki Irlandii, Bambie Thug. Nowy radny PiS w Oleśnicy tak podsumował utwór "Doomsday Blue". "Okultyzm i nienormalność" – napisał Dawid Jankowski. Dostało się też Lunie.

Młody radny PiS o Bambie Thug na Eurowizji 2024. "Okultyzm i nienormalność". Fot. Martin Meissner / Associated Press / East News; Facebook / JankowskiPL

Podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji Irlandię reprezentował mroczny utwór "Doomsday Blue", który łączy w sobie elementy avant-popu z rockiem alternatywnym. Na scenie Bambie Thug leżało na pentagramie i było otoczone kręgiem ze świec. Tańczyło również z diabłem i krzyczało znane z "Harry'ego Pottera" zaklęcie uśmiercające "Avada Kedavra". To oczywiście wzbudziło oburzenie w religijnej i prawicowej bańce.

Mnóstwo osób oskarżyło Bambie Thug o satanizm. Gwiazda Irlandii zaprzeczyła tym zarzutom, aczkolwiek przyznała, że szanuje satanistów. – To całkiem zabawne, że mnie tak nazywają. Nie praktykuję niczego poza czarami, a jedynym bogiem, do którego się modlę, jest wszechświat – stwierdziło Bambie Thug w rozmowie amerykańskim czasopismem "Rolling Stone".

Radny z PiS o Bambie Thug na Eurowizji 2024

Dawid Jankowski - 18-latek wybrany z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na radnego Oleśnicy - zamieścił na Facebooku wpis, w którym wyraził swoje zniesmaczenie tegorocznym konkursem w szwedzkim mieście Malmö. Swój wyczerpujący komentarz zaczął od reprezentantki Polski, czyli Luny i jej kawałka "The Tower".

"Serce zawsze boli, gdy własny kraj odpada z jakichś rozgrywek, ale jak niejaka Luna znieważająca polskie barwy narodowe miała reprezentować nasz kraj, to wielką ulgą na sercu jest, że odpadła" – ocenił.

Następnie Jankowski zabrał głos w sprawie występu Bambie Thug. "Irlandia dała popis niesłychany. Satanizm, okultyzm i nienormalność stanowiły podstawę ich 'utworu'. Para wyglądająca jak potwory, czy diabły tańcząca na pentagramie? Do czego to już doszło? Warto pamiętać, że Eurowizję oglądają też dzieci, których po prostu muzyka interesuje" – oznajmił.

Na zakończenie radny dodał: "Do czego to doszło, by publicznie pokazywać zboczenia, czy satanizm i to jeszcze z poklaskiem wśród publiczności? Wbili łopatę w przysłowiowe dno i wkopują się coraz głębiej. Niesmak pozostanie na długie lata".

Przypomnijmy, że znany ksiądz z TikToka, Sebastian Picur, nagrał specjalny filmik o udziale Bambie Thug w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji. Duchowny zadał internautom wymowne pytanie. – Czy Eurowizja to konkurs piosenki, czy promocja satanizmu? – mogliśmy usłyszeć.

Kto wygrał Eurowizję 2024?

W 2024 roku kryształowy mikrofon zdobyło niebinarne Nemo ze Szwajcarii, które na scenie w Malmö wykonało piosenkę "The Code". Utwór opowiada o podróży, jaką gwiazda odbyła w poszukiwaniu własnej tożsamości płciowej.

Na podium konkursu Eurowizji znaleźli się również Chorwacja (Baby Lasagna, "Rim Tim Tagi Dim") oraz Ukraina (Alyona Alyona & Jerry Heil, "Teresa & Maria").

