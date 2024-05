Luna o szokujących kulisach Eurowizji 2024. Powiedziała, co robiła delegacja Izraela

Zuzanna Tomaszewicz

P o powrocie do kraju Luna, która reprezentowała Polskę w Malmö, ujawniła kulisy Eurowizji. Młoda artystka zdradziła, że izraelskie media i delegacja Izraela zaczepiała reprezentantów państw biorących udział w konkursie. – Mnie to bezpośrednio nie dotknęło, natomiast dotknęło to bliskich mi artystów – mówiła w wywiadzie z Pomponikiem.