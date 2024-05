Viki Gabor już tak nie wygląda. 16-latka przeszła metamorfozę [FOTO]

Viki Gabor była znana do tej pory ze swoich długich, brązowych włosów. Tymczasem młoda gwiazda postawiła na metamorfozę. Swoim nowym lookiem zaskoczyła na... Eurowizji. Połączyła się z Areną w Malmö i przeczytała punkty od polskich jurorów. Efekty przemiany możemy zobaczyć też na jej Instagramie.

Viki Gabor przeszła metamorfozę. Fot. Aliaksandr Valodzin/East News

Viki Gabor ma nowy wygląd?!

Za nami weekend pełen eurowizyjnych emocji. W oprawie 68. Konkursu Piosenki Eurowizji swoją cegiełkę dołożyła Viki Gabor. W końcu jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Polsce.

16-latka miała za zadanie odczytać punktacje z naszego kraju. Na ekranie zobaczyliśmy ją jednak nieco odmienioną. Potem gwiazda wrzuciła też swoje zdjęcie na instagramowy profil, gdzie jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami.

Uwagę wielu przykuły jej... nowe włosy. Viki przez lata mogła się pochwalić długimi ciemnymi kosmykami. Wcześniej były one jednak w kolorze brązowym. Teraz Gabor przefarbowała się na... czerwono.

Zmianie fryzury towarzyszyła też specjalna stylizacja. Nastolatka miała na sobie czerwoną sukienkę z rozcięciem, którą zestawiła ze skórzanym pasem, czarnymi leginsami i futrzastymi butami.

Jak internauci ocenili metamorfozę Gabor? W sekcji komentarzy pojawiło się wiele komplementów. "Uwielbiam Twoje nowe włosy"; "Ale cudowna stylizacja"; "Świetnie się zaprezentowałaś" – czytamy.

Nie zawsze jednak Viki mogła cieszyć się miłymi słowami od użytkowników mediów społecznościowych. Jeszcze niedawno obrywało jej się z każdą kolejną publikacją i wyjściem na scenę. Wszystko przez makijaż i styl.

Musiała się nawet tłumaczyć z kształtu swoim ust. W wywiadach zapewniała, że jej wydatne usta to dzieło "natury i genów", a nie lekarza medycyny estetycznej.

– Na scenie powinien być założony makijaż, bo scena tego wymaga. Na co dzień jednak nie chodzę w takim makijażu. Jeśli komuś przeszkadza, że na scenie jestem umalowana to jego problem. Ja wiem, jak jest naprawdę – oznajmiła w jednym z wywiadów sama zainteresowana.

Swego czasu w rozmowie z naTemat burzę wokół nastoletniej Viki Gabor komentowała Karolina Domaradzka, która jest stylistyką i krytyczką modową. Stanęła w obronie młodziutkiej piosenkarki.

– Jeśli chodzi o doradców wizerunkowych Viki Gabor, to jest to kreowanie najnormalniejszego, estradowego stylu, który śmiało można porównać do tego, co dzieje się na zagranicznej scenie. Nie widzę nic niestosownego, jeśli chodzi o jej ubiór czy wygląd – zaznaczyła wówczas ekspertka.