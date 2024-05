W poniedziałek 13 maja Jarosław Kaczyński, a także Mariusz Błaszczak spotkali się z dziennikarzami. Informowali o nowej inicjatywie związanej z zatrzymaniem podwyżek cen prądu. Jednak to, co najpikantniejsze prezes PiS zostawił na później.

Jarosław Kaczyński nie utrzymał języka za zębami. Powiedział, co myśli Fot. Wojciech Olkusnik/East News

PiS pracuje nad społecznym projektem, który ma przeciwdziałać podwyżkom cen prądu i gazu. Partia zdecydowała się na taką opcję, aby Sejm musiał się nad ustawą pochylić, zamiast od razu ją odrzucać. Jednak o wiele więcej emocji wzbudziły pytania, które do Jarosława Kaczyńskiego skierowali dziennikarze. To właśnie w odpowiedzi na nie polityk nie przebierał w słowach.

"Koń jaki jest każdy widzi". Tak Kaczyński ocenił rekonstrukcję rządu Donalda Tuska

W jednym z pierwszych pytań dziennikarze spytali Kaczyńskiego o to, co uważa na temat niedawnej rekonstrukcji rządu Donalda Tuska. Przypomnijmy, że teki objęli Tomasz Siemoniak (ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji), Jakub Jaworowski (ministerstwo aktywów państwowych), Krzysztof Paszyk (ministerstwo rozwoju i technologii) i Hanna Wróblewska (ministerstwo kultury i dziedzictwa).

Co o takiej roszadzie sądzi Jarosław Kaczyński? – Ocena jeżeli chodzi o rekonstrukcję, to można powiedzieć: koń, jaki jest, każdy widzi. Po prostu ten rząd był zły i po rekonstrukcji w dalszym ciągu będzie zły. To, co charakterystyczne, że ludzie szczególnie obciążeni tymi miesiącami niezwykle drastycznego łamania prawa, łamania konstytucji, przynajmniej duża część tych ludzi, odchodzi w tej chwili, prawdopodobnie, bo nie znamy wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego – mówił szef PiS.

W dalszej części odniósł się m.in. do postępowania ws. użycia Black Hawka podczas pikniku w sierpniu 2023 roku.

– To jest to polowanie na przeciwników politycznych. Gdybyśmy my chcieli stosować takie metody, to naprawdę można by wytoczyć dziesiątki, setki procesów w ciągu tego czasu. Oczywiście my wiemy, jakie są sądy i że w tym wypadku te sądy, które nigdy nie zostały po 1989 roku zreformowane, broniłyby starego, postkomunistycznego, kondominialnego to znaczy rosyjsko-niemieckiego układu w Polsce i ludzi tego układu. Ale tego rodzaju przedsięwzięcia można by podejmować – podkreślił Jarosław Kaczyński.

Donald Tusk zwrócił się do wyborców. Powiedział o największym przegranym

Do podobnych wymian uprzejmości ze strony obu ugrupowań w najbliższym czasie będzie najpewniej dochodzić znacznie częściej. Wszystko z powodu zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Te zaplanowano na niedzielę 9 czerwca.

QUIZ: Kto to powiedział - Kaczyński czy Tusk?

Właśnie do tego wydarzenia w poniedziałek 13 maja w mediach społecznościowych odniósł się premier Donald Tusk. Podkreślił on, że największym wygranym lub przegranym każdych wyborów są ludzie.

Czytaj także: https://natemat.pl/555662,lewicka-ideologia-w-ustach-kaczynskiego-zawsze-ma-w-sobie-cos-z-marksa

"Nie idziesz na wybory, bo się zmęczyłeś? Bo wkurzył Cię ten czy inny minister? Pamiętaj: to wyborcy wygrywają i przegrywają wybory. Bo głosują za czymś, nie za kimś. Na przykład za Europą albo za Rosją. Nie głosujesz – przegrywasz SWOJĄ walkę, nie czyjąś. Walkowerem" – napisał premier w serwisie "X".