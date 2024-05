Wakacje all inclusive z biurem podróży to spełnienie marzeń niejednego polskiego turysty. Na naszym rynku działa wielu touroperatorów, którzy regularnie kuszą ofertami. Nie każda z nich ma jednak polski kapitał. Najpewniej nie wiesz, że na wakacje latasz z Niemcem, Turkiem, Ukraińcem... a niebawem polecisz nawet z Kazachem.

Działalność w Polsce właśnie rozpoczęło nowe biuro podróży. Kompas Global zabierze turystów znad Wisły do Turcji, Egiptu, Dubaju i Tajlandii. Firma została założona w 2005 roku w… Kazachstanie. Podobnych niespodzianek w kwestii zagranicznych touroperatorów działających w Polsce jest znacznie więcej.

Na wakacje all inclusive z Turkami. Mają coraz mocniejszą pozycję

Coral Travel to jedno z biur podróży, które w ostatnich latach bardzo szybko rozwinęło się na polskim rynku. Warto jednak pamiętać, że nie jest żadną nowością. Wielu klientów może je znać z czasów, kiedy działało pod szyldem Wezyr Travel. Skąd jednak pochodzi touroperator? Polski Coral Travel jest częścią ogromnej Coral Travel Group będącą firmą turecką.

Turcy zresztą w ostatnich latach coraz bardziej interesują się działaniem na polskim rynku. I trudno się im dziwić. Od kilku lat ich kraj deklasuje konkurencję w zestawieniu najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Polaków.

W związku z tym w ostatnich miesiącach na polskim rynku bardzo sprawnie zaczął rozwijać się Anex Tour Poland. To również nie do końca nowość na naszym rynku. Wcześniej touroperator działał pod nazwą Orex Travel.

Kto jest właścicielem Anex Tour Poland? Sytuacja jest bardzo ciekawa. Polska firma jest bowiem częścią niemieckiego Anex Tour GmbH, które natomiast jest spółką zależną holenderskiego NW International BV. Ostatecznie jednak wszystkie te firmy są częścią Anex Tourism Group (ATG), będącej firmą turecką.

Niemcy, Czesi i Ukraińcy coraz częściej wysyłają Polaków na wakacje

Interesująca jest również struktura biura podróży TUI, które jest największym przedsiębiorstwem turystycznym na świecie. Touristik Union International (bo tak brzmi rozwinięcie skrótu TUI) jest firmą niemiecką. Jej siedziby znajdują się w Hanowerze i Berlinie.

Warto jednak dodać, że 27,2 proc. firmy (dane na lipiec 2022) należy do jej głównego akcjonariusza – Rosjanina Aleksieja Mordaszowa. Po tym, jak został on objęty sankcjami w UE i USA po wybuchu wojny w Ukrainie, przestał zasiadać w Radzie Nadzorczej TUI Group.

Z Niemieckim biurem podróży Polacy latają m.in. do Tunezji, Egiptu i Turcji. To właśnie te kierunki stanowią bowiem największą część popularnego w Polsce touroperatora Exim Tours. Warto wiedzieć, że jest on częścią niemieckiego koncernu DER Touristik Eastern Europe, który działa w Europie Wschodniej.

A skoro już o wyjazdach do Tunezji mowa, to nie sposób zwrócić uwagi na Sun&Fun. Pod tą nazwą działają punkty należące do biura podróży Blue Style. Właścicielem firmy jest Imed Jeddai – czeski przedsiębiorca, który pochodzi z Tunezji. Samo Blue Style powstało z połączenia Blue Style Czechy z egipską siecią hoteli SunRise.

Nowością, która przed rokiem pojawiła się na polskim rynku, jest biuro podróży JoinUp!. Operator zyskał sporą rozpoznawalność dzięki bardzo atrakcyjnym cenom wyjazdów m.in. do Turcji, Egiptu, czy Tunezji. Firma ta pochodzi z Ukrainy. Do touroperatora należą również linie lotnicze SkyUp Airlines.

Polskie biura podróży mają się dobrze

Choć na naszym rynku nie brakuje biur podróży z zagranicznym kapitałem, to te krajowe również mają się bardzo dobrze. Po upadku Neckermanna, będącego częścią brytyjskiej firmy Thomas Cook, bardzo dobrze radzi sobie biuro Nekera. Na jej czele stoi Maciej Nykiel, który zarejestrował spółkę. Od tego momentu jest ona polską firmą.

Z polskim biurem podróży bardzo chętnie latamy również do Grecji. Specjalizację w tym kierunku ma Grecos. W ostatnich latach oferta tego touroperatora rozszerzyła się o wakacje na Cyprze.

Nie sposób nie wspomnieć o dwóch największych polskich biurach podróży, czyli Rainbow i Itace. Pierwsze z nich w ciekawy sposób zagospodarowało przestrzeń wyjazdów zorganizowanych m.in. do Azji. W jego ofercie znajdziemy wycieczki objazdowe m.in. do Wietnamu, Indii, a wczasy all inclusive spędzimy na wenezuelskiej Margaricie czy w Meksyku.

Itaka stale wysyła na wakacje Polaków, ale w ostatnim czasie rozwija również swoje zagraniczne spółki. Jej częścią są litewska Itaka Lietuva i czeski Cedek. Ostatecznie więc nie tylko Polacy latają na wakacje z zagranicznymi firmami.