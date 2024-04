Sezon wakacyjny dopiero przed nami, ale Polacy udowodnili, że podróżować uwielbiają przez cały rok, a nie tylko latem. Wiadomo już, który kraj okazał się istnym hitem pierwszych miesięcy 2024 roku. Prawdziwym wiosennym wakacyjnym rajem okazał się bowiem Cypr.

Cypr pozostaje ulubionym miejscem Polaków Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Nie da się ukryć, że zimą polscy turyści szukają ucieczki przed chłodem i szarugą. Właśnie dlatego jednym z najpopularniejszych kierunków naszych wyjazdów jest Cypr. Ta niewielka wyspa na południe od Turcji stała się istnym podróżniczym hitem w naszym kraju. Wystarczy spojrzeć na statystyki.

Cypr wakacyjnym rajem Polaków. Jesteśmy tam potęgą

Cypryjski Urząd Statystyczny właśnie podsumował turystyczne wyniki za marzec 2024 roku. Raczej nikogo nie powinno dziwić to, że liderami tamtejszej turystyki byli Brytyjczycy. Z Wielkiej Brytanii na wyspę Afrodyty poleciało aż 64 414 osób, czyli 31,8 proc. wszystkich turystów, którzy w marcu odwiedzili Cypr.

Drugie miejsce w tym zestawieniu kolejny miesiąc z rzędu zajęli Polacy. Między 1 a 31 marca swój dłuższy lub krótszy urlop spędziło tam 21 054 turystów z naszego kraju, co dało nam 10,4 proc. udziału w tamtejszym rynku. Podium uzupełnili Niemcy. Na wyspie Afrodyty przed miesiącem wypoczywało 19 732 naszych sąsiadów (9,8 proc.).

Dopiero na czwarte miejsce spadli Grecy (18 361 turystów), których z Cypryjczykami łączy kultura i wspólna historia. Czołową piątkę uzupełnili podróżni z Izraela. Na wyspie w marcu wypoczywało 16 620 gości z tego kraju.

W sumie przed miesiącem na Cypr dotarło aż 184 263 zagranicznych turystów. Oznacza to, że rok do roku liczba gości wzrosła o 9,8 proc. Imponująco wyglądają również statystyki za cały pierwszy kwartał. Od stycznia do marca Cypr gościł 415 251 zagranicznych turystów. Stanowi to wzrost o 5,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku.

Wakacje na Cyprze? Większość turystów ma tam jeden cel

Cypryjski Urząd Statystyczny podzielił się również danymi dotyczącymi powodu podróży na wyspę. Dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, że aż 76 proc. turystów przybywa tam w celach wakacyjnych. Co ciekawe z biegiem lat odsetek ten znacząco wzrósł. Dla porównania, w 2023 roku taka idea przyświecała 71,6 proc. odwiedzającym.

Coraz rzadziej na Cypr latają osoby, które odwiedzają krewnych i przyjaciół. Tym razem było to 13,1 proc. w porównaniu do 14,9 proc. sprzed roku. Mniej podróżnych ma również cele biznesowe. W marcu 2024 roku interesy przyświecały 10,7 proc. zagranicznych gości. Przed rokiem było to 13,3 proc.

Cypr zachwyca plażami, ale nie tylko. Tego miejsca nie da się nie lubić

Dlaczego wiosna na Cyprze jest idealnym pomysłem? Już w kwietniu nie brakuje tam dni z 30-stopniowymi upałami, a z każdym kolejnym miesiącem będzie ich tylko więcej. Właśnie dlatego od maja plaże są tam pełne turystów, choć kąpiel w morzu może być dość orzeźwiającym doświadczeniem. Temperatura wody ma bowiem wówczas ok. 20 st. C.

Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie Cypr może poszczycić się jednymi z najpiękniejszych plaż w Europie, a te najpiękniejsze znajdziecie w pobliżu miejscowości Ajia Napa, oddalonej o ok. 45 km od Larnaki, gdzie ląduje wiele samolotów z Polski.

Cypr to również wspaniała kultura i kuchnia. Wystarczy przespacerować się uliczkami stolicy kraju – Nikozji, żeby mieć wrażenie podróży w czasie. Pamiątką po czasach antycznych są m.in. mozaiki, które można obejrzeć w Pafos.

Jeśli o kuchni mowa, to pamiętajcie, że Cypryjczycy do perfekcji opanowali sztukę przygotowywania meze, czyli tamtejszych przystawek. Niejednokrotnie to one wystarczą za cały posiłek. Jednak wypoczywając na wyspie, nie sposób nie spróbować również tamtejszych owoców morza, czy wyśmienitego sera halloumi. Nigdzie indziej nie smakuje on tak dobrze jak tam.