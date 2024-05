Musiał zdradza, kiedy kobieta jest dobra w łóżku. Nazwał seks "sportem zespołowym"

Maciej Musiał gościł niedawno w podkaście "Świadomy praw i obowiązków". Aktor rozprawiał w nim na temat seksu. W pewnym momencie zbliżenie pomiędzy dwójką bliskich sobie osób nazwał "sportem zespołowym". Nie uwierzycie, co odpowiedział na pytanie: "kiedy kobieta jest dobra w łóżku".

Jego kariera w rodzimej branży show-biznesu rozpoczęła się od roli "boskiego syna" w serialu "Rodzinka.pl" TVP. Potem mogliśmy go zobaczyć w dużo większej produkcji Netflixa, świetnie zaprezentował się w "Wiedźminie". Stwierdzenie, że Maciej Musiał na swoim koncie ma już wiele poważanych ról serialowych, jak i filmowych, nie będzie nadużyciem.

Aktualnie jest uznawany za jednego z bardziej pożądanych amantów kina. Zachwyca nie tylko swoim kunsztem aktorskim, ale także fantastyczną formą. Wielokrotnie rozpalał internet do czerwoności, publikując roznegliżowane zdjęcia.

Warto podkreślić, że Musiał aktualnie przeżywa najlepsze lata swojej kariery. Jeszcze do niedawna cieszył widzów i jurorów Polsatu, pląsając na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Teraz aktor gościł w podkaście "Świadomy praw i obowiązków". W trakcie rozmowy z Natalią Kusiak nie zabrakło zaskakujących pytań dotyczących seksu.

W trakcie wywiadu aktor podzielił się swoimi doświadczeniami. Jednym z nich był wątek, jak rozmawiać z partnerem czy partnerką o swoich preferencjach seksualnych.

– Można zacząć od pytania o tę drugą osobę, a dopiero potem zacząć mówić o sobie, żeby stworzyć taką bezpieczną przestrzeń na zasadzie: "Hej, chciałbym o tym porozmawiać, wiem, że to może być trudny temat, ale chcę być bliżej, otwórzmy się i jestem bardzo ciekawy, co lubisz, co na przykład mógłbym ja robić lepiej dla ciebie, czy masz jakieś marzenia, czy masz jakieś fantazje, czy jest rodzaj dotyku, który bardziej lubisz, czy mógłbym ci w czymś pomóc" i kiedy ta druga osoba się wypowie pierwsza, to wtedy można jakby zacząć mówić o sobie – doradzał Musiał.

Aktor podkreślił, że czasami warto zważać na to, co się mówi. W pewnym momencie wyjawił, co może poczuć mężczyzna, kiedy usłyszy od dziewczyny, że "nigdy nie miała z nim orgazmu". Jego zdaniem scenariuszy może być wiele. – Jak chłopak słyszy coś takiego, to może go to dotknąć, może go to przestraszyć, może to odebrać personalnie, może to urazić jego ego – wyjaśnił.

Maciej Musiał w trakcie rozmowy poruszył też wątek, kiedy kobieta jest dobra w łóżku. W pewnym momencie nazwał seks "sportem zespołowym". Co miał aktor miał na myśli?

– Hmm... To zawsze sprowadza się do połączeń pomiędzy dwójką ludzi, pasji, połączenia czułości, która może się między sobą przelewać. Jeżeli to się wydarza i jest im sobie dobrze, to znaczy, że oni są razem dobrzy i to jest raczej sport zespołowy – podsumował aktor.