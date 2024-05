Julia Wieniawa poleciała na festiwal w Cannes. "Zrobię małe ogłoszenie"

Julia Wieniawa nie może narzekać na nudę. 25-letnia artystka dopiero co pojawiła się na oficjalnej premierze filmu "Nieobliczalna", a już teraz przekazała kolejne radosne wieści. W Cannes właśnie odbywa się festiwal filmowy. Jak się okazało, nie zabraknie na nim polskiej aktorki.

Julia Wieniawa przekazała radosne wieści. Pojawi się na festiwalu w Cannes Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Julia Wieniawa nie może narzekać na brak zajęć. Od lat należy do grona najbardziej zapracowanych osób w polskim show-biznesie. Koncertuje, wydaje piosenki, gra w filmach i serialach, a obecnie jest nawet jurorką w "Mam talent" na antenie telewizji TVN.

25-latka należy do grona celebrytów, którzy nie mają problemu z relacjonowaniem swojego życia zawodowego w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie obserwuje obecnie ponad 2 miliony internautów. W swoich relacjach teraz zdecydowała podzielić się tym, jak intensywnie wygląda jej ostatni czas.

– Kurczę, ale to był zakręcony dzień. Tyle spotkań, byłam chyba dzisiaj w siedmiu różnych miejscach w Warszawie. Zjeździłam nie wiem ile kilometrów. Ale to tylko zwiastuje dobre rzeczy, że się kręci, że się dzieje, że jest dobrze, że jestem szczęśliwa i że niedługo dużo nowych projektów będę wam mogła przedstawić – poinformowała w środę na InstaStories.

Julia Wieniawa przekazała radosne wieści. Pojawi się na festiwalu w Cannes!

W trakcie relacji zadzwonił dzwonek do jej drzwi. Jak się okazało, do artystki przyjechał jej beauty team, z którym była umówiona na przymiarki. Niestety w całym tym zamieszaniu sama o tym zapomniała. Na co się przygotowywała? W końcu mogła przekazać radosne wieści.

– Zapomniałam, że umówiłam się na jeszcze jedne przymiarki i przyszło więcej ludzi. To dzisiaj moje oficjalnie dziewiąte spotkanie. Co za rekord. No nic, mierzymy sukienkę, a właściwie różne kreacje, bo już jutro lecę do Cannes na festiwal. Wreszcie mogę się tym podzielić. Obserwujcie moje stories, będę wrzucała na bieżąco – przekazała w środę Wieniawa.

Jak zapowiedziała, tak też zrobiła. Aktorka jest już we Francji na lazurowym wybrzeżu, skąd podzieliła się malowniczą fotografią z pokoju hotelowego. Aktorka siedzi w fotelu w szlafroku, a za nią widać przepiękny widok z balkonu na Morze Śródziemne.

– Jestem na maksa podekscytowana, ale nie widać tego, bo nie mam energii. Jeszcze nie jadłam śniadania, a wstałam o piątej rano, więc czekam na jakieś jajo do pokoju – powiedziała Wieniawa w relacji na Instagramie.

Jak podaje "Fakt", aktorka i jurorka "Mam talent!" zatrzymała się w hotelu, w którym jedna noc kosztuje prawie 3 tys. zł.

W trakcie przygotowań do wieczornego wyjścia Julia zdążyła nagrać wideo, w którym poinformowała o szykowanej przez nią kolejnej niespodziance. – Casual day (zwykły dzień – przyp. red.). Jutro wam powiem, z kim tu przyjechałam i zrobię małe ogłoszenie – zapowiedziała Julia Wieniawa.