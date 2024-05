W Gorlicach uczniowie jednej ze szkół podstawowych zostali zabrani na wizytację do bpa Edwarda Białogłowskiego. Duchowny wcześniej odwiedzał inne placówki w okolicy. W naTemat nagłośniliśmy interwencję Fundacji Wolność od Religii. Teraz reaguje urząd miasta. Samorządowcy zwrócili się do dyrektora szkoły z prośbą o wyjaśnienia. Skontaktowali się także z przedstawicielami organizacji pozarządowej.

Wycieczka do bpa Białogłowskiego. Urząd reaguje po publikacji naTemat. Fot. Marek Dybas / Reporter / East News

Już po publikacji materiału skontaktował się z nami ruch miejski Wspólne Gorlice. Samorządowcy przekazali opisaną przez nas sprawę do Urzędu Miasta w Gorlicach. Niedługo później specjalne oświadczenie wysłały nam wspomniane już lokalne władze.

Kierownik Wydziału Oświaty i Promocji Gorlic, Wojciech Zapłata wyjaśnił, że samorząd nie był informowany przez dyrektora placówki o planowanych przez niego działaniach.

Afera o szkolne wycieczki do bpa Białogłowskiego. Władze Gorlic interweniują po publikacji naTemat!

Władze zaznaczają, że wcześniej nie dotarły do nich żadne zastrzeżenia ze strony rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. Po przeczytaniu naszego artykułu urzędnicy zapowiedzieli "podjęcie czynności wyjaśniających w celu poznania okoliczności, w jakich doszło do opisanego zdarzenia".

Zapłata przekazał, że w szczególności wyjaśniony zostanie sposób zabezpieczenia interesów i praw uczniów oraz inspiracji zdarzenia i roli dyrektora placówki.

"Zaznaczam, że organ prowadzący Miejski Zespół Szkół Nr 1, wyrażając pełne poszanowanie dla osób wyznających wiarę katolicką, uznaje za podstawowy obowiązek działania wszelkich organów i jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które stanowić będą wyłączną podstawę dokonywanej oceny zdarzenia oraz podejmowanych rozstrzygnięć" – czytamy.

Dowiedzieliśmy się również, że urząd już skontaktował się również z Fundacją Wolność od Religii, by poprosić o przekazanie szczegółowych informacji w sprawie podjętej przez organizację interwencji.

Jak słyszymy, to pierwsza taka sytuacja w historii działań Fundacji, gdy przedstawiciele urzędu jako pierwsi zgłosili się w sprawie podjętej wcześniej interwencji.

W bastionie PiS afera o szkolne wycieczki do biskupa. "A niech się uwalniają od religii"

Czytaj także: https://natemat.pl/556040,gorlice-w-bastionie-pis-spor-o-biskupa-edwarda-bialoglowskiego

Wyjaśnijmy, że w miniony tygodniu Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego zorganizowała wyjście uczniów na wizytację biskupa Edwarda Białogłowskiego. Do redakcji naTemat wysłano treść wiadomości od dyrektora szkoły do rodziców.

W poniedziałek 6 maja odbędzie się wizytacja duszpasterska Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego. Wizytacja obejmie również naszą szkołę. Pragnę zatem poinformować, że na godzinę 10:30 udamy się na krótkie spotkanie z Biskupem do kościoła. Uczniowie, którzy nie chcą brać udziału w wizytacji, powinni się udać na świetlicę. Proszę, by w tym dniu uczniowie przyszli do szkoły w eleganckich ubraniach. Proszę o przypilnowanie tego. Waldemar Pyznar Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego

Niedługo później na wniosek jednej z osób oburzonych postawą dyrektora zainterweniowała prezeska Fundacji Wolność od Religii, Dorota Wójcik.

– To ewidentne naruszenie neutralności światopoglądowej szkoły. Takie rzeczy nie powinny się dziać w świeckim, pluralistycznym państwie – powiedziała.

– Z naszej praktyki wynika, że jeśli jeden odważny rodzic lub nauczyciel sprzeciwi się takiej inicjatywie, to zazwyczaj kończy się to szykanowaniem. Rodzice z reguły piszą do nas, żeby uchronić siebie i swoje dzieci przed możliwymi reperkusjami – dodała.

– Najbardziej mnie bulwersuje, że szkoła publiczna w ogóle miesza się w takie rzeczy. To nie powinno mieć miejsca. Sama ta informacja od dyrektora i polecanie ubierania się na galowo sprawiło, że się zagotowałam – usłyszałem od jednej z osób ze społeczności szkolnej, która zgłosiła problem Fundacji.

W rozmowie z naTemat do sprawy odniósł się dyrektor szkoły, Waldemar Pyznar. – Przekazaliśmy wcześniej informację do rodziców. Powiedzieliśmy, że jeśli ktoś chce uczestniczyć w wizytacji, to może wziąć w niej udział – powiedział.

I dodał, że przez 8 lat pracy jako dyrektor placówki nigdy wcześniej nie miał styczności z tego typu interwencją. – To wyjście na przywitanie biskupa, modlitwę i powrót trwało około 25 minut. A kto nie chciał, mógł zostać w świetlicy – wyjaśnił.

– Nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń, więc wszystkich zabraliśmy do kościoła. Nie sądzę, że ktokolwiek kogoś uraził, czy powiedział coś niestosownego – zaznaczył.