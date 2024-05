Episkopat interweniuje ws. polityki Nowackiej. Poszło o lekcje religii

Alan Wysocki

E piskopat Polski jest zaniepokojony działaniami Barbary Nowackiej. Duchowni reagują na wykreślenie ocen z religii ze świadectw oraz na dążenie do ograniczenia szkolnej katechezy do jednej godziny w tygodniu. Już niedługo ruszy także ofensywa księży w sprawie prawa kobiet do aborcji.