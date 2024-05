Trzaskowski kazał zdjąć krzyże w urzędach w Warszawie. Kościół zabrał głos

Natalia Kamińska

R afał Trzaskowski zdecydował ostatnio o zdjęciu krzyży z miejskich urzędów w Warszawie. Chodzi o to, by urząd był przyjazny dla wszystkich ludzi, zarówno wyznawców innych religii niż katolicyzm, jak i ateistów. To wywołało furię na prawicy, ale też wielkie niezadowolenie w Kościele. Wydano specjalne oświadczenie w tej sprawie.