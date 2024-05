Schreiber u Stanowskiego o mężu. "To moja wina, że wstydził się rodziny?"

Marianna Schreiber wystąpiła ostatnio w programie internetowym Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero. Podczas rozmowy kilka razy poruszyła temat rozpadu swojego małżeństwa z Łukaszem Schreiberem. – To moja wina, że wstydził się rodziny? – sugerowała celebrytka.

Marianna Schreiber wraca do rozstania z mężem. Fot. YouTube / Kanał Zero

O tym, że małżeństwo Schreiberów wisi na włosku, mówiło się już od pewnego czasu. Marianna Schreiber angażowała się we freak fighty, za co była mocno hejtowana. Natomiast jej mąż, poseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, kandydował na prezydenta Bydgoszczy.

Na początku marca polityk udzielił wywiadu lokalnemu portalowi metropoliabydgoska.pl. Wspomniał, że wraz z żoną "podjęli decyzję o rozstaniu i rozmawiają o separacji".

Nie trzeba było długo czekać na medialny komentarz Marianny Schreiber. Celebrytka opublikowała emocjonalne nagranie, na którym zasugerowała, że o zakończeniu związku dowiedziała się z mediów.

Schreiber u Stanowskiego: To moja wina, że wstydził się rodziny?

W piątkowy wieczór (17 maja) zawodniczka freak fightów pojawiła się w "Godzinie Zero" Krzysztofa Stanowskiego. Na początku rozmowy wspomniała o... problemach finansowych swojej rodziny.

– Musieliśmy się przeprowadzić pod koniec zeszłego roku. Zmienialiśmy mieszkanie dwa razy – powiedziała. Przez wzgląd na tę sytuację miała wziąć udział we freakach.

– Dowiedziałam się o swojej separacji z jakiejś randomowej gazety bydgoskiej (...), że w wywiadzie pomiędzy planami na powiększenie basenu w Bydgoszczy jest mowa o separacji i ja w tej sytuacji, kiedy jestem sama ze swoją córką, wynajmuję mieszkanie, to stać mnie na to – zaznaczyła.

W dalszej części prowadzący poruszył ze swoją gościnią temat jej aktywności w mediach społecznościowych. Czy to miało wpływ na reputację Łukasza Schreibera?

– Myślę, że nikt się nie może ośmieszyć bardziej niż osoba, która jest politykiem partii prawicowej i zostawia swoją żonę i dziecko w trakcie kampanii wyborczej, a dwa dni wcześniej ustala, jakie sobie zdjęcia zrobią jako rodzina. (...) Jest to osoba, z którą przeżyłam bardzo wiele lat, 1/3 swojego życia. Ja nigdy nie spodziewałabym się, że nawet gdybym była najgorszą osobą, że coś takiego mnie spotka – mówiła.

– Czym konkretnie ośmieszyłam męża? Że w jego urodziny podstawiłam mu tort pod nos? Tym go ośmieszyłam? To moja wina, że on się nie uśmiecha, że uśmiecha się z wyborcami? Że się wstydził rodziny, to jest moja wina? – wymieniała widocznie poruszona celebrytka.

Schreiber tłumaczyła też, że chciała się zmienić dla męża. Poszła na wiele kompromisów. – Mój mąż wiedział, jaka byłam od samego początku. Próbowałam się zmieniać, próbowałam się upodobnić do osoby, którą może bardziej by pokochał, bardziej się zaangażował – wyznała.

– Te siedem lat temu, kiedy nasza córka była malutka, próbowałam być taka bardzo poważna, i z wyglądu próbowałam siebie postarzać, żeby być bardziej akceptowana. Robiłam wszystko, co mogłam, żeby być bardziej akceptowana, kochana. Po iluś latach przekonałam się, że to wszystko na nic – przyznała na koniec Schreiber.