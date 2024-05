Maciej Orłoś przygotowuje się do swojego talk-show. Dziennikarz w najnowszym wywiadzie ujawnił, że prace nad jego nowym projektem są na razie na wczesnym etapie. Mimo tego zdradził kilka szczegółów. Czy jego format może być porównywany do tego z Kubą Wojewódzkim w TVN?

Maciej Orłoś będzie mieć program w telewizji. fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Przypomnijmy, że Orłoś był prowadzącym "Teleexpress" w latach 1991-2016. Potem sam zdecydował o odejściu z TVP.

– Ale, żeby było jasne, to nie o to chodzi, że ja odszedłem z telewizji, bo tam prawica tak ogólnie, hasłowo mówiąc "przejęła władzę". Gdyby ona po prostu prowadziła uczciwie media, to ja bym tam był. Ja bym po prostu wiedział, że mogę uczciwie pracować i są tam gdzieś ci ludzie, którzy rządzą Polską. W tym wszystkim chodziło bardziej o styl nie do przyjęcia, chamstwo, działania propagandowe, łamanie kręgosłupów dziennikarzom – wymieniał w programie na żywo "Wieczór naTemat".

Po tym, jak w grudniu 2023 roku na Woronicza zaszły radykalne zmiany, Maciej Orłoś dostał propozycję powrotu do roli, dzięki której zaskarbił sobie serca widzów.

Orłoś będzie miał swój program w TVP?

I tak oto dziennikarz znów jest pracownikiem Telewizji Polskiej. W niedawnym wywiadzie z "Super Expressem" ujawnił, że nie narzeka na nudę. Prowadzi "Teleexpress", działa w mediach społecznościowych, współtworzy podcast ze swoją partnerką Pauliną Koziejowską.

Zdradził również, że trwają prace nad kolejnym projektem. Być może od września tego roku Orłoś poprowadzi talk-show. Na razie wszystko jest jednak na wczesnym etapie.

– Będzie to program z gatunku talk-show. Będą to rozmowy z ludźmi, którzy zasługują na rozmowy. O ich karierach, o ich życiu. Zasłużyli, bo zapracowali na to, mają ogromny dorobek artystyczny albo jakiś inny. Głównie artystyczny, bo nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że będę robić rozmowy z zasłużonymi i doświadczonymi politykami. Nie, nie chodzi o polityków. No i to tyle tutaj muszę postawić kropkę – przyznał.

Dziennikarze dopytali Orłosia, czy jego format będzie podobny do tego, który Kuba Wojewódzki prowadzi w TVN.

– Pojęcie talk-show jest dosyć szerokie i można wrzucać do tego worka różne podgatunki. Kuba Wojewódzki jest jedyny w swoim rodzaju, nie mnie startować w tej konkurencji - to jest trochę inny podgatunek. (...) Ja nie jestem Kubą Wojewódzkim, on nie jest mną, ani nikt z nas nie jest Krzysztofem Ibiszem albo kimś tam jeszcze, więc każdy robi po swojemu i wypracowuje swoją formułę – podsumował.