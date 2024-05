Udając się na wakacje, zwykle zakładamy, że na miejscu jesteśmy mile widzianymi gośćmi. W rzeczywistości bywa z tym jednak różnie... Coraz więcej popularnych kurortów głośno sprzeciwia się "turystyce niskiej jakości". Dlatego wprowadzane są dodatkowe opłaty, zakazy i kary. Część miast zmagających się z tzw. overtourismem postanowiło nawet utrudnić gościom dostęp do atrakcji. Czy i twój styl podróżowania może irytować lokalsów? Sprawdź to w teście przygotowanym przez naTemat.pl.

Od kilku tygodni Włosi za wstęp do historycznego centrum Wenecji w najbardziej atrakcyjne turystycznie dni pobierają opłatę w wysokości 5 euro od każdego, kto nie ma wykupionego noclegu w tym mieście. Jednak problemu zdaje się to nie rozwiązywać, więc już myślą tam nad zaostrzeniem kursu wobec niechcianych turystów.

Głośno jest też o zmaganiach Hiszpanów. W Barcelonie od dawna walczą z turystami zainteresowanymi wynajęciem taniego apartamentu na Airbnb, przekąszeniem czegoś na ulicy, wypiciem kilku drinków i szybkim powrotem tanimi liniami lotniczymi do domu. Kiedy taki turysta dodatkowo w mieście naśmieci, Katalończycy dostają białej gorączki.

Ich najnowsze pomysły na przeciwdziałanie overtourismowi? Utrudnienie dostępu do miasta i atrakcji. Wycieczkowce już nie cumują w dokach Muelle Barcelona Norte, a Moll Adosat, skąd dojazd w okolice np. La Rambla zajmuje pół godziny. "Tajną" dla turystów stała się natomiast linia autobusowa, którą najłatwiej dotrzeć do Parku Güell – samorząd wymusił na Google i Apple ukrycie jej w mapach.

Ostatnimi czasy spore emocje wzbudziły także zmiany na Majorce. W najpopularniejszych dotąd częściach wyspy z "turystyką niskiej jakości" postanowiono walczyć w ten sposób, że nawet w hotelach all inclusive wprowadzony został limit serwowanego gościom alkoholu. Tymczasem na Wyspach Kanaryjskich mieszkańcy już całkowicie stracili cierpliwość i wyszli na ulice z hasłami "Moratorium na turystykę!".

"Turystyka niskiej jakości" to nie tylko problem Barcelony i Wenecji. Być może walczą z nią także w twoim ulubionymi miejscu

To zaledwie wycinek najgłośniejszych historii. Z napływem "turystów niskiej jakości" zmagają się w zasadzie wszystkie popularne destynacje.

Na wielbicieli piwa przywiezionego z Biedronki zaczynają skarżyć się Chorwaci. Turcy problemów z napływem gości, którzy nie wiedzą, co to napiwek, za to mają wielkie wymagania po uiszczeniu niewielkiej opłaty, postanowili walczyć poprzez sukcesywne podnoszenie cen w hotelach.

Problem świetnie znają także polscy hotelarze, gastronomowie oraz mieszkańcy najpopularniejszych turystycznie miejsc w górach i nad morzem.

A czy twój styl podróżowania również można uznać za "turystykę niskiej jakości"? Tego dowiesz się dzięki specjalnemu testowi, który przygotowaliśmy w naTemat.pl:

Twój wynik daje do myślenia, a może jest wręcz głośnym alarmem? Pamiętaj więc, że wspomniane w teście problemy nie zostały wydumane przez zblazowanych dziennikarzy. Wszystkie pytania dotyczą kwestii, na jakie najczęściej uskarżają się pracownicy hoteli, restauracji, handlowcy czy po prostu mieszkańcy atrakcyjnej turystycznie okolicy...