Pepco obok Action pozostaje jednym z ulubionych sklepów Polaków. Przyczyny tego są dość proste – dobra jakość w przystępnej cenie wystarczą, aby zainteresować naszych konsumentów. Sama często się tam pojawiam, a podczas ostatniego wyjścia doceniłam bogatą ofertę artykułów przydatnych w podróży.

Pepco z ofertą dla podróżnych. Zwróć uwagę zwłaszcza na jeden gadżet Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/East News

Pepco doskonale wie, że zbliżają się wakacje, a wraz z nimi sezon na urlopowe wyjazdy Polaków. Jak wynika z analiz eSky.pl, chętnie będziemy je spędzać na Cyprze, ale również w Grecji, Hiszpanii, czy we Włoszech. Podczas każdej takiej podróży, niezbędne będą nam niektóre akcesoria.

Pepco z ofertą dla wczasowiczów. Te gadżety przydadzą się zwłaszcza w samolocie

Podróże samolotami należą już do wakacyjnej codzienności milionów Polaków. Warto jednak pamiętać, że na lotniskach obowiązuje szereg uciążliwych ograniczeń i utrudnień. Jednym z nich jest limit płynów w bagażu podręcznym. Choć technologia idzie do przodu, a w polskich portach niebawem pojawią się nowoczesne skanery, to na razie musimy dostosować się do jasnych zasad.

Każdy turysta może mieć przy sobie nie więcej niż litr płynów. Te muszą być zapakowane do pojemników o maksymalnej pojemności nie większej niż 100 ml, a także do przezroczystej kosmetyczki. Wszystkie niezbędne do tego gadżety kupisz teraz w Pepco.

Zestaw pojemników o pojemności 100 ml można kupić za 6 zł. W ofercie jest również ich kolorowy odpowiednik z awokado w cenie 8 zł. Przydatna może być także przezroczysta kosmetyczka na suwak, którą teraz dostępna jest za 10 zł.

W ofercie pojawiły się również poduszki podróżne, które umilają lot samolotem. Te z motywem Disneya można kupić za 35 zł. O wiele mniej, bo jedynie 17 zł, trzeba zapłacić natomiast za "rogale" w kolorowe wzory.

Planujesz wakacje all inclusive? Pepco ma gadżet niezbędny dla każdego Polaka

Jeżeli lato planujesz spędzić w jednym z upalnych regionów Europy, Afryki, czy w Turcji, przydatny może okazać się mini wiatrak. Przyjemny wiaterek z pewnością ułatwi przetrwanie niejednego spaceru między dusznymi uliczkami, czy pobyt na plaży. W Pepco można go kupić już za 12 zł.

Jednak prawdziwym niezbędnikiem każdego Polaka, który w tym roku wybiera się na wakacje all inclusive, mogą okazać się spinacze do ręczników. Wiele osób zna ten problem, kiedy chcą pójść popływać, ale wiatr porywa ręczniki z ich leżaków. Właśnie dlatego w wielu kurortach można kupić specjalne klipsy. Po co jednak przepłacać za granicą, kiedy w Polsce można je kupić w cenie 8 zł za dwie sztuki. Taki gadżet może być przydatny również podczas rezerwacji miejsca przy hotelowym basenie.

Wakacje z Action. Kilka gadżetów może ułatwić twoją podróż

Nie tylko Pepco może pochwalić się ciekawymi akcesoriami podróżnymi w przystępnych cenach. Prawdziwym królem pełnym wakacyjnych niezbędników jest bowiem Action, w których półki nieraz uginają się od gadżetów. O tych, z których korzystam podczas każdego wyjazdu, pisałam na początku maja.

Moim faworytem jest zwłaszcza nadmuchiwana poduszka, która świetnie sprawdzi się podczas czytania na plaży, a także w wodzie. Można ją dostać za 6,99 zł.

A skoro o plażowaniu mowa, to nie wyobrażam sobie go bez szybkoschnących ręczników. Zajmują bardzo niewiele miejsca, a dodatkowo są lekkie, więc bez trudu zmieścisz je w bagażu podręcznym. Cena za mały to 8,99 zł, a większy (plażowy) można kupić za 25,85 zł.