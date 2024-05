Sprawna akcja ratunkowa, a następnie wielogodzinna operacja sprawiły, że życiu postrzelonego przez zamachowca premiera Słowacji nic już nie zagraża. W jakim jest on jednak obecnie stanie zdrowia? Najnowsze informacje na temat Roberta Ficy ujawnili właśnie lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego im. F. D. Roosevelta w Bańskiej Bystrzycy.

Ujawniono nowe informacje nt. premiera Słowacji. W takim stanie jest teraz Robert Fico. Fot. Petr David Josek / Associated Press / East News

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, 15 maja 2024 roku premier Słowacji Robert Fico stał się celem zamachu. Po wyjazdowym posiedzeniu rządu, które odbyło się w miejscowości Handlová, socjaldemokrata wyszedł do obywateli i wtedy został postrzelony przez Juraja C.

Zamachowiec przedstawił się jako przeciwnik aktualnej słowackiej władzy. 71-latek krytykował rządzącą partię SMER m.in. za zmiany w wymiarze sprawiedliwości i próbę przejęcia kontroli nad mediami.

Po ataku służby przetransportowały Roberta Ficę do Szpitala Uniwersyteckiego im. F. D. Roosevelta w Bańskiej Bystrzycy, gdzie polityk przeszedł wielogodzinną operację. Po jej zakończeniu podano, że jego życiu nic już nie zagraża, ale nadal pozostaje on w stanie ciężkim. Później okazało się, ze konieczny jest jeszcze jeden zabieg chirurgiczny.

Robert Fico walczy o powrót do zdrowia. W takim stanie jest teraz premier Słowacji

W poniedziałek lekarze z bańskobystrzyckiej kliniki ujawnili najnowsze informacje o stanie zdrowia premiera Słowacji. Z ich relacji wynika, że kondycja Roberta Ficy ulega poprawie.

"Komunikuje się, parametry stanu zapalnego powoli spadają" – dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu. Obecnie jego stan jest "stabilny".

Słowacka policja wyłapuje hejterów. Jest też nowa hipoteza ws. Juraja C.

A co z zamachowcem? Juraj C. przez słowackie organy ścigania został oskarżony o próbę zabójstwa z premedytacją, za co grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności. W toku postępowania śledczy przyjęli nową hipotezę, według której 71-latek prawdopodobnie nie działał sam. Po południowej stronie Tatr trwają intensywne poszukiwania osób, które mogły pomagać zamachowcowi.

Po ataku na premiera słowackie służby zaostrzyły działania wobec wszystkich osób, które publicznie wygrażają politykom. W całym kraju dokonano ostatnio serii zatrzymań najbardziej radykalnych hejterów.

