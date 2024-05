Sara James zdaje egzamin ósmoklasisty. Pochwaliła się wyjątkową stylizacją na tę okazję [FOTO]

Weronika Tomaszewska

S ara James od kilku lat robi karierę muzyczną. Choć wiele już osiągnęła, to nadal jest "normalną" nastolatką i chodzi do szkoły. W tym roku przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Tuż przed wyjazdem na test z matematyki na instagramowym profilu pochwaliła się swoją stylizacją.