Sara James w zupełnie nowej roli, usłyszymy ją w bajce Disneya. "Nie mogę w to uwierzyć"

Sara James swoją przygodę z show-biznesem zaczęła od IV edycji programu "The Voice Kids", który zwyciężyła. Chwilę później zajęła 2. miejsce na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Następnie kariera młodej wokalistki poszybowała za ocean gdzie wystąpiła w America's Got Talent. Jak się okazało teraz wystąpi w zupełnie nowej odsłonie.

Sara James podłożyła głos do "Małej Syrenki" Disneya Fot. instagram.com / @sara_james_music

Sara James to 14-latka ze Słubic, której występ w amerykańskim "Mam talent" szturmem podbił internet

Polka zaczynała karierę muzyczną od występu w 4. edycji polskiego "The Voice Kids" i na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior w 2021 roku

Teraz poinformowała swoich fanów, że wystąpi w zupełnie nowej odsłonie

14-letnia artystka zadebiutowała jako aktorka dubbingowa

Sara James wyrasta na naszych oczach na międzynarodową gwiazdę. W 2021 r. wzięła udział w programie "The Voice Kids" TVP i udało jej się zwyciężyć. Potem z piosenką "Somebody" reprezentowała nasz kraj na Eurowizji Junior, gdzie uplasowała się na 2. miejscu. Jednak w sieci zawrzało, kiedy światło dzienne ujrzała informacja o tym, że wzięła udział w castingach do "America's Got Talent".

14-latka zrobiła furorę, śpiewając takie przeboje jak "Running Up That Hill" czy "Rocket Man". Zachwyciła publiczność i udało jej się dostać do finałowego odcinka programu. Choć nie wygrała, to i tak skorzystała na udziale w show, poznając ludzi z branży i mogąc zaznać "amerykańskiego snu".

Sara James podłożyła głos do "Małej Syrenki" Disneya

Premiera nowej adaptacji kultowej bajki Disneya już niebawem. "Mała Syrenka" pojawi się na dużych ekranach już 26 maja, a w roli głównej zobaczymy Halle Bailey.

Kiedy ogłoszono ją główną rolą część fanów oburzyła się na widok ciemnoskórej syrenki. W mediach pojawił się nawet nowy hasztag – #NotMyAriel. Jednak wideo z reakcjami dziewczynek z całego świata wynagrodziło jej wszystko. Teraz do swoich fanów z radosną nowiną powróciła Sara James, która miała przyjemność podkładać głos tytułowej Arielce.

"Niektórzy z Was już się zorientowali, że śpiewam jako Ariel w polskiej wersji językowej 'Małej syrenki'! Nadal nie mogę w to uwierzyć, że udzieliłam swojego głosu tytułowej postaci, a także wykonałam te wspaniałe utwory w filmie Disneya! Jest to mój dubbingowy debiut! Ta niesamowita przygoda wymagała ode mnie nowego podejścia do pracy moim głosem" – poinformowała młoda artystka.

"Zwiastun możecie zobaczyć na YouTube Disney Polska. Premiera tylko w kinach już 26 maja. Nie mogę się doczekać" – podsumowała Sara James. Pod postem wylała się fala komentarzy, w których gratulowali swojej idolce.

"Miałam iść na wersję z napisami/lektorem, ale teraz na pewno pójdę na wersję z dubbingiem"; "Ta Syrenka na okładce wygląda jak ty z twarzy"; "Nie dość, że moja ulubiona piosenkarka, to jeszcze dała głos mojej ukochanej od zawsze Arielce. Tylko Ty mogłaś to zrobić"; "WOW! Oglądałam zwiastun, świetnie śpiewasz, masz przepiękny głos. Nie mogę się doczekać filmu" – pisali użytkownicy, gratulując Sarze.