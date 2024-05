Doczekaliśmy się! Tak Liam Hemsworth prezentuje się w nowym klipie z "Wiedźmina" [WIDEO]

Widzowie serialu "Wiedźmin", którzy z niepokojem zareagowali na pożegnanie Henry'ego Cavilla, doczekali się pierwszego – i oficjalnego – nagrania z nowym odtwórcą Geralta z Rivii. W najnowszym wideo udostępnionym przez Netflix Liam Hemsworth spaceruje po lesie z Płotką.

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Henry Cavill pożegnał się z rolą Geralta z Rivii pod koniec 2022 roku. Od tamtej pory widzowie mieli jeszcze jedną okazję, by zobaczyć, jak aktor dzierży dwa wiedźmińskie miecze (jeden na potwory, drugi na ludzi).

W czwartym sezonie "Wiedźmina" jako tytułowego protagonistę obsadzono Liama Hemswortha, australijskiego aktora, który jest najbardziej znany z roli Gale'a Hawthorne'a w filmowej serii "Igrzyska śmierci" na podstawie książek Suzanne Collins.

Pierwszy klip z Liamem Hemsworthem z serialu "Wiedźmin" [WIDEO]

Plan zdjęciowy do najnowszej odsłony serialu "Wiedźmin" ruszył w kwietniu bieżącego roku. Po około dwóch miesiącach twórcy popularnego show zdołali zmontować pierwszy klip promujący kontynuację przygód Białego Wilka.

Na nagraniu widzimy, jak tytułowy bohater – odziany w skórzaną czarną zbroję – ciągnie za sobą swego konia o imieniu Płotka, przemierzając bliżej nieznaną mglistą krainę. Dopiero w ostatnich sekundach wideo protagonista w białej peruce odwraca się do kamery, by pokazać swoje prawdziwe oblicze. Liam Hemsworth po raz pierwszy zaprezentował się w klipie z bliznami na twarzy i żółtymi – kocimi wręcz – szkłami kontaktowymi.

Wielu fanów adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego miała wątpliwości w kwestii obsadzenia Hemswortha w roli Gwynbleidd. Co ciekawe, po publikacji pierwszego klipu z czwartej odsłony serialu widzowie odetchnęli z ulgą.

"Nie jest tak źle, jak się spodziewałam"; "Piszę to z bólem serca, ale Hemsworth wygląda naprawdę nieźle"; "Nawet nabrałem ochoty na ten sezon" – czytamy w komentarzach pod teaserem.

Warto podkreślić, że aktorzy nigdy nie byli prawdziwym problemem serialowego "Wiedźmina". Liam Hemsworth może okazać się tak samo dobrym Geraltem z Rivii jak Henry Cavill, ale to i tak nie powstrzyma showrunnerów przed wprowadzaniem dziwnych zmian do scenariusza kosztem sagi Sapkowskiego.

Były producent hitu Netfliksa Beau DeMayo (także scenarzysta "Wiedźmina: Zmory Wilka" i paru odcinków "Wiedźmina") wyjaśnił w wywiadzie z The Direct, że niektórzy twórcy serialu nie lubili ani gier CD Projekt Red, ani książek Sapkowskiego. Co więcej, kpili z oryginału. – To przepis na katastrofę – tłumaczył w 2022 roku.

Czy zmiana Cavilla na Hemswortha zostanie wytłumaczona w serialu "Wiedźmin"?

Przypomnijmy, że ostatnia odsłona zakończyła się w momencie, w którym Geralt wraz z Jaskrem (Joey Batey) i Milvą (Meng'er Zhang) wyrusza na poszukiwania Ciri (Freya Allan). Wiedźmin nie wie, że Nilfgaard przetrzymuje "fałszywą" księżniczkę. Prawdziwe lwiątko z Cintry spotyka natomiast bandę Szczurów, do której dołącza.

Jeśli wierzyć nieoficjalnym informacjom Redanian Intelligence (rzetelnego źródła wiedzy o serialu), w kontynuacji "Wiedźmina" pojawią się Nimue, dziewczyna zafascynowana legendą o pewnym łowcy potworów i czarodziejce, i wędrowny gawędziarz o imieniu Stribog.

Zdaniem portalu opowieść snuta przez książkowego bohatera może wyjaśnić zmianę aparycji ekranowego Geralta z Rivii. Co ciekawe, jakiś czas temu producent wykonawczy serialu – Tomasz Bagiński ("Katedra") – tłumaczył, że uniwersum "Wiedźmina" nie składa się wyłącznie z jednego świata.

