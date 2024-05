Szukasz kierunku na długi weekend w czerwcu za granicą? Sprawdziliśmy, gdzie jest tanio

Długi weekend czerwcowy jest już w przyszłym tygodniu. Polacy, którzy chcą go spędzić za granicą, mają zatem ostatni moment, aby wybrać miejsce, gdzie chcą jechać. W topie na krótki i niedrogi wyjazd pozostają miejsca w Europie. Jeśli jednak ktoś może wziąć kilka dodatkowych dni, znajdzie na pewno także coś z oferty all inclusive w Turcji czy Egipcie.

Masz wolne w weekend czerwcowy? Najtańsze kierunki na krótki wyjazd. Fot. Lendle, Erich/Travel Collection/East News

Eksperci od turystki przekonują, że prym podczas nadchodzącego długiego, czerwcowego weekendu będą wiodły Włochy. Portal eSky.pl wyliczył, że wyjazd do tego kraju na kilkudniowy wypad zorganizuje aż 51 proc. naszych rodaków, którzy szukają wyjazdów za granicę.

Włochy i Grecja bardzo popularne na wyjazd na długi weekend w czerwcu

Wiadomo również, czego nasi rodacy szukają i gdzie można dość tanio pojechać. Polaków w tym okresie zobaczymy w takich miastach we Włoszech jak Rzym, Bari, Neapol, Rimini i Bergamo niedaleko Mediolanu. Popularne ze względu na ceny będą też Katania i Palermo na Sycylii.

Jednak najtańszym kierunkiem we Włoszech na city break pozostaje Rimini. Za pakiet (hotel plus lot) trzeba zapłacić ok. 430 zł od osoby (trzy dni). Z kolei na dwa dni do Bari można wybrać się za 467 zł za osobę, a Bergamo będzie nas kosztować 475 zł za osobę na trzy dni.

Podczas czerwcowego weekendu warto rozważyć także wyjazd do Grecji. Tutaj Polacy celują w takie miasta jak Ateny, Saloniki, Rodos i Korfu i szukają czegoś na wyjazd w dwie osoby.

eSky.pl podał, że city break w Atenach w opcji lot plus hotel to blisko 481 zł za osobę. Mówimy tutaj o wyjeździe na około trzy dni. Jeśli chcemy odwiedzić Saloniki czy pojechać na wyspę Rodos, to w takim przypadku trzeba liczyć się z wydatkiem odpowiednio 535 zł i 554 zł od osoby za pakiet z lotem i noclegiem.

Ekspert: Polacy nawet na krótki wyjazd szukają kierunków, gdzie jest słońce

– Chociaż podróże trwające do 4 dni "formalnie" określamy mianem city breaków, to realnie widzimy, że nawet w tej kategorii zaczynają dominować kierunki typowo wakacyjne. To duża zmiana w zachowaniach klientów, która przyszła do nas z krajów zachodnich, gdzie podróżnicy licznie wyjeżdżają na city breaki, ale do "urlopowych" destynacji – wyjaśnił w komunikacie przesłanym naTemat.pl Jarosław Grabczak, który jest odpowiedzialny za rozwój pakietów dynamicznych w Grupie eSky.pl.

Ekspert zwrócił też uwagę, że ostatnie lata zakorzeniły ten trend również w Polsce. –Przykładowo jeszcze do niedawna Paryż, Wiedeń czy Londyn święciły ogromne triumfy w zestawieniach city breakowych wśród Polaków. Jednak po długich, zimnych miesiącach rodacy najwyraźniej szukają słońca, żeby nawet na krótką chwilę poczuć atmosferę letnich wakacji – podkreślił Grabczak.

Włochy i Grecja to niejedyne europejskie kierunki, które kuszą w czerwcu Polaków. Coraz bardziej popularna stacje się także Malta, którą podczas dłuższego weekendu czerwcowego odwiedzi 13 proc. Polaków wyjeżdżających na "czerwcówkę" za granicę. Naszych rodaków zobaczymy w takich miejscowościach jak Sliema, Qawra, Pembroke, Bugibba.

Za weekend w tym ostatnim mieście za pakiet lot plus hotel trzeba średnio zapłacić 530 zł za osobę za cztery dni. Taki sam pobyt (cztery dni) w Pembroke można mieć za 683 zł od osoby. Natomiast za przelot i trzy noclegi w Sliemie czy Qawrze trzeba wyłożyć odpowiednio 547 zł i 623 zł. Ceny takich ofert nie zawierają oczywiście jedzenia czy jakichś dodatkowych atrakcji.

Polaków w długi weekend czerwcowy zobaczymy też w Hiszpanii oraz na Cyprze

Popularna w tym okresie będzie też Hiszpania. W okresie Bożego Ciała uda się tam 11 proc. Polaków spędzających "czerwcówkę" za granicą. Nasi rodacy szukają ofert na Majorkę (Sant Llorenc des Cardassar) oraz w regionach Costa del Sol (Malaga, Torremolinos) i Costa Brava (Barcelona, Lloret de Mar i Santa Susanna).

Jakie są koszty takiej wyprawy? Za city break z lotami i noclegiem w Torremolinos trzeba zapłacić co najmniej 449 zł od osoby za cztery dni. Koszt wyjazdu do Lloret de Mar również na cztery dni to 522 zł za osobę, a na Majorkę – 589 zł.

Polacy szukają też ofert wyjazdu na Cypr – w długi weekend czerwcowy zobaczymy ich w Larnace, Protaras, Pafos i Ayia Napie. Pafos dla jednej osoby na cztery dni to koszt około 517 zł.

Średnia cena city breaku w Ayia Napie i Larnace wynosi odpowiednio 563 zł i 586 zł za trzydniowy pobyt w opcji pakietowej. Za pobyt w Protaras trzeba zapłacić blisko 625 zł za cztery dni.

Fajną opcją może być także przedłużenie weekendu czerwcowego do tygodniowego urlopu – tutaj trzeba wziąć wolne cztery dodatkowe dni – 27, 28, 29 oraz 31 maja. W Turcji m.in. na Riwierze Tureckiej wycieczkę all inclusive znajdziemy od 2 do 3 tys. zł za osobę za tydzień. Cena zależy od standardu hotelu. Zwykle są to oferty za 6 nocy w opcji last minute.

Dla spragnionych słońca szeroką ofertę ma też Egipt. Tutaj można w ofercie last minute znaleźć coś za nawet 1500 tys. zł od osoby. Oczywiście za wyższy standard hotelu trzeba liczyć się z wyższą opłatą.

Jeśli jednak ktoś woli Polskę, to i w naszym kraju również znajdziemy coś w rozsądnej cenie. Przykładowe propozycje opisaliśmy w tym tekście.