Przed nami kolejny długi weekend w maju. Wiele osób pewnie rozpamiętuje jeszcze majówkowy wyjazd, choć za kilka dni będzie można ruszyć na nową wycieczkę. Boże Ciało w tym roku będzie miało miejsce wyjątkowo wcześnie, co mogło odbić się na zainteresowaniu wyjazdami.

Boże Ciało w 2024 roku będzie miało miejsce już 30 maja, co dla wielu osób może być niemałym zaskoczeniem. Przecież długi weekend związany z tym świętem zawsze kojarzył nam się z czerwcem. Być może jeszcze nie wszyscy zajrzeli do kalendarza, bo ceny noclegów w terminie 30 maja-2 czerwca w najpopularniejszych miejscach w Polsce są zadziwiająco niskie. Jednak już teraz widoczny jest jeden trend. Góry ustąpią miejsca morzu.

Boże Ciało 2024 w Zakopanem. Dutków będzie mniej?

Długie weekendy to zawsze idealna okazja na wyjazd w góry. Widać to było zwłaszcza w majówkę, kiedy prawdziwe tłumy zalały Zakopane i jego atrakcje. Długie kolejki ustawiały się m.in. przy wyciągach na Kasprowy Wierch i Gubałówkę.

Czy w Boże Ciało możemy spodziewać się tego samego? Analizując na ceny noclegów – niekoniecznie. Mimo iż do długiego weekendu zostało tylko kilka dni, to nadal można bez trudu zarezerwować tanie noclegi. Nawet niedaleko Krupówek dostępne są kwatery (pokoje z prywatnymi łazienkami) w cenie 500-800 zł za trzy noce dla dwóch osób. Zdecydowana większość ofert przekracza jednak ten pułap.

Jeśli jednak nie planujecie spędzać czasu na Krupówkach, to bez trudu znajdziecie nocleg za 500-600 zł oddalony o ok. 3-4 km od centrum. Cena na poziomie ok. 100 zł za noc, na pewno nie należy do wygórowanych. Zwłaszcza że mówimy o długim weekendzie.

Boże Ciało w górach? Karpacz powalczy o turystów

Kolejnym górskim miastem, które od kilku sezonów przyciąga turystów niczym magnes, jest Karpacz. To właśnie z tego miasta rusza większość szlaków na Śnieżkę. Turyści chętnie odwiedzają również Świątynię Wang, a także spacerują do schroniska Samotnia, które w maju po blisko 60 latach zmieniło dzierżawców.

Choć nie jest to stolica polskich Tatr, to ceny noclegów mogą zaskoczyć. Za prywatny pokój z dostępem do łazienki trzeba zapłacić minimum 600-700 zł za dwie osoby. Ceny są zatem nieco wyższe od tych w Zakopanem, ale w zamian za to można bez trudu znaleźć nocleg blisko centrum i w nadal przystępnej cenie.

Tu jednak warto się pośpieszyć. W popularnym serwisie pośredniczącym w rezerwowaniu noclegów przy najtańszych ofertach widnieje bowiem informacja, że zostały ostatnie wolne pokoje. Jeśli więc zdecydujecie się na wyjazd w ostatnich dniach miesiąca, może nie być tak tanio.

Co ciekawe, o wiele więcej niż w Karpaczu, czy Zakopanem trzeba zapłacić za trzy noce w Szczawnicy. Ceny w uzdrowiskowej miejscowości położonej w cieniu Pienin zaczynają się bowiem od 500-600 zł, ale dostępne są już tylko dwie takie oferty.

Kolejne opiewają już na znacznie wyższe kwoty. Dwie osoby, które chciałyby spędzić tam trzy noce (w terminie 30 maja-2 czerwca) muszą przygotować minimum 800-1000 zł. Większość kwater będzie znajdowała się blisko centrum.

Boże Ciało 2024 nad Bałtykiem. Turyści będą łapać się za kieszeń

Nie można wykluczyć, że piękna i słoneczna aura zachęci turystów do spędzenia Bożego Ciała i całego długiego weekendu nad Bałtykiem. Jednak osoby, które z rezerwacją czekały do ostatniej chwili, mogą być niemile zaskoczone cenami.

Wyjątkowo drogo prezentuje się Gdańsk. Za prywatny pokój z łazienką trzeba zapłacić minimum 1200 zł za dwie osoby za trzy noce. Będą to jednak noclegi z dala od centrum. Jeżeli liczycie na nocleg bliżej zabytkowej części miasta lub plaży, wówczas ceny zaczynają się od ok. 1500-1700 zł.

Zdecydowanie taniej Boże Ciało będzie można spędzić w Kołobrzegu. Tu za trzy noclegi w ośrodku oddalonym o maksymalnie 2 km od plaży trzeba zapłacić minimum 500-600 zł. Większość ofert to jednak ceny z przedziału 700-900 zł. Minimum 800-1000 zł powinni przygotować turyści, którzy długi weekend chcieliby spędzić w Świnoujściu, które może pochwalić się jedną z najszerszych plaż w Polsce.

Bardzo dużym zainteresowaniem na przełomie maja i czerwca będzie cieszył się Hel. Popularny serwis informuje, że zarezerwowanych jest tam już 75 proc. miejsc noclegowych. Te, które są jeszcze dostępne, nie należą do tanich. Za trzy noce trzeba zapłacić minimum 1,2-1,5 tys. zł za dwie osoby.

Patrząc na powyższe ceny, nietrudno oprzeć się wrażeniu, że turystom, którzy nie chcą przepłacać, pozostały dwie opcje. Mogą spędzić urlop w górach, a jeśli marzą o długim weekendzie nad Bałtykiem, lepiej sprawdzić ofertę mniejszych miejscowości. W tych największych trudno mówić o przystępnych cenach.

