Macierewicz dał popis w Sejmie. Przeszkadzał nawet goszczącym tam dzieciom

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu było bardzo "gorąco" podczas debaty na sali plenarnej. Szczególny popis dał poseł PiS Antoni Macierewicz, który wyrywał się na mównicę kilka razy. Ostatecznie marszałek Sejmu Krzysztof Bosak nie chciał mu udzielić po raz kolejny głosu i zaczął witać uczniów, którzy tego dnia przybyli do Sejmu.

Sejm: Rozemocjonowany Macierewicz dał popis. Na sali były dzieci. Fot. Jacek Slomion/REPORTER

W czwartek w Sejmie debatowano m.in. na temat rosyjskich wpływów w Polsce. Na mównicy sejmowej pojawił się oczywiście rozemocjonowany Antoni Macierewicz. – Dwa sprostowania. Pan Gaj został przeze mnie wyrzucony natychmiast w 2016 r. wtedy, kiedy sformułował fałszywy tekst na temat Ukrainy – stwierdził.

Rozemocjonowany Macierewicz dał popis w Sejmie

Dalej grzmiał, że "ta nienawiść, którą formułuje się wobec PiS, wynika z tego, że od 1992 roku robił i robi likwidację agentury sowieckiej", którą jego zdaniem opozycja ma wspierać.

– To, że dziś wspieracie WSI, to jest wielka rzecz, bo sami głosowaliście, żebym ją zlikwidował. A teraz bronicie za wszelką cenę Rosjan. Dlaczego? Dlatego że bronicie Puitna i zbrodnię smoleńską. Jesteście naprawdę zdrajcami Polski – perorował.

Potem na mównicę wszedł były szef MSWiA Marcin Kierwiński. – To jest charakterystyczne, że na debatę o prorosyjskiej polityce rządu PiS-u wezwane zostały wszystkie "szumidła" w klubie PiS-u. Przeszkadzacie, krzyczycie, ani trochę nie chcecie rozmawiać o tym, co najważniejsze – wskazał.

I podkreślił: – Brutalna prawda o waszych rządach to prawda o tym, jak przez osiem lat tworzyliście klimat do działania ruskiej agentury. Swoje słowa kierował m.in. do Macierewicza.

Następnie pojawiło się na mównicy sejmowej jeszcze kilku innych posłów, ale Macierewicz znów próbował zabrać głos. Na to jednak nie pozwolił mu marszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który nagle zaczął witać gości, którzy tego dnia przybyli do Sejmu. Chodziło o nastolatki, którzy przyjechały do Warszawy na wycieczkę.

Macierewicz przeszkadzał w witaniu uczniów w Sejmie

Macierewicz podszedł do marszałka z Konfederacji, ale ten nie chciał go słuchać, gdyż stwierdził, że dyskusja się już zakończyła. – Bardzo przepraszam, ale ten punkt jest już zakończony. Pan wielokrotnie zabierał głos – zgasił protesty Macierewicz.

Podczas samego witania gości-uczniów wyszło dość zabawnie, gdyż po przywitaniu pierwszej ze szkół Boskowi przyniesiono karteczkę z informacją, że takich nastolatków na sali plenarnej jest więcej, niż przeczytał. Marszałek szybko się zreflektował i wymieniał resztę gości obecnych na sali plenarnej.

Dodajmy jeszcze w sprawie bezpieczeństwa Polski, że w czasie kiedy kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wchodzi w kluczowy etap, Rosja ma w planach atak – nie militarny, a cybernetyczny. – Dziś z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że w najbliższych dwóch tygodniach będzie największa aktywność dotycząca różnego rodzaju ataków cybernetycznych na Polskę i Europę, która będzie kierowana z Rosji. Największa od pięciu lat – przyznał w czwartek minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.