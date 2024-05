J arosław Kaczyński uchodzi raczej za powściągliwego i spokojnego człowieka. Wiadomo też, że są sytuacje, w których nie jest w stanie powstrzymać się przed kąśliwą uwagą lub wręcz obelgą. Za słowa "do kogo, ty gówniarzu, per ty mówisz, co? Zasrany gnoju" został właśnie ukarany naganą. To już kolejny raz w tym roku.





W Sejmie Kaczyński jest już "recydywistą". Komisja Etyki ukarała go już... czwarty raz

Klaudia Zawistowska

