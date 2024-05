Jedenastka ze "Stranger Things" wyszła za mąż! Wybrankiem 20-letniej Brown jest syn sławnego muzyka

Ale te dzieci szybko rosną! Millie Bobby Brown, czyli Jedenastka ze "Stranger Things", wzięła ślub i to już tydzień temu. Jej mężem jest 22-letni Jake Bongiovi, syn Jona Bon Joviego, sławnego muzyka, lidera zespołu Bon Jovi. Para trzymała całą ceremonię w sekrecie. Są już razem kilka lat.

Millie Bobby Brown wzięła ślub Fot. Charles Sykes/Invision/East News

O sekretnym ślubie Millie Bobby Brown i Jake'a Bongioviego, 22-letniego modela, w piątek informowały amerykańskie media, w tym magazyn "People". Zakochani potajemnie wzięli ślub w miniony weekend podczas kameralnej ceremonii. Chociaż lokalizacja nadal nie została potwierdzona, w prywatnej uroczystości wzięli udział rodzice pary, w tym legendarny muzyk Jon Bon Jovi i jego żona Dorothea Bongiovi.

Nowożeńcy pojawili się w sobotę, tuż po pojawieniu się informacji o ich ślubie w sieci, na ulicach Hamptons, cali w uśmiechach. Oboje mieli na palcach platynowe obrączki ślubne, donosi E! News. Nie wspomnieli jednak na razie o ceremonii w mediach społecznościowych.

Chociaż ślub Millie Bobby Brown i Jake'a Bongioviego był zarezerwowany dla najbliższych krewnych i przyjaciół pary, to już zostało zgłoszone, że większa ceremonia odbędzie się później w tym roku.

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi są razem od trzech lat

Przypomnijmy, że pierwsze pogłoski o tym, że Millie Bobby Brown spotyka się z Jakem Bongiovim pojawiły się już w czerwcu 2021 roku. Syn Jona Bon Joviego wstawił wówczas na Instagramie zdjęcie, w którym nazwał gwiazdę "Stranger Things" swoją najlepszą przyjaciółką. Para potwierdziła swój związek w listopadzie tego samego roku, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym się obejmuje.

W lutym 2022 roku z okazji 18. urodzin Millie i jej partner przebrali się za Barbie oraz Kena. Miesiąc później zadebiutowali razem na czerwonym dywanie gali BAFTA. Para pojawiła się także wspólnie na premierze 4. sezonu hitu Netfliksa o dzieciakach z Hawkins.

11 kwietnia 2023 roku Millie Bobby Brown ogłosiła, że zaręczyła się z Jakem Bongiovim, starszym od niej o dwa lata. 19-letnia wówczas aktorka wrzuciła na Instagram zdjęcie z partnerem, na którym widać pierścionek zaręczynowy na jej dłoni. "Kocham cię już trzy lata. Kochanie, chcę je wszystkie" – napisała, nawiązując do piosenki "Lover" Taylor Swift.

W wywiadzie z 2023 roku dla "The Sunday Times" Brown ujawniła, że Bongiovi konsultował się z jej matką, Kelly, przy wyborze pierścionka. Ostatecznie gwiazda dostała dawny pierścionek swojej mamy. – Zawsze kochałam ten pierścionek, zawsze się wyróżniał, więc mama przekazała go Jake'owi – powiedziała Millie Bobby Brown. – Wspólnie zaplanowali całe zaręczyny. Uwielbiam to, że zawsze mogę mieć przy sobie kawałek mojej mamy – dodała.

