Wybierasz się do Chorwacji? Polka pokazała, jakie są tam obecnie ceny

Sezon urlopowy nadchodzi wielkimi krokami. Polacy jako jedną ze swoich ulubionych wakacyjnych destynacji od lat wybierają Chorwację, która niedawno weszła do strefy euro. Jakie tam są obecnie ceny np. jedzenia? Polska turystka, która niedawno tam była, pokazała, ile trzeba zapłacić za niektóre produkty.

Wakacje w Chorwacji. Polka pokazała, jakie tam są obecnie ceny. Fot. Zvonimir Barisin/PIXSELL/Press Association/East News

Polacy najchętniej jeżdżą w Europie na urlop do takich krajów jak Hiszpania, Chorwacja, Włochy czy Grecja. W Chorwacji nie tak dawno zamieniono lokalną walutę na euro. Jak to wygląda w cenach? Polka, która prowadzi blog "Sekrety Piękna", pokazała, jakie tam są ceny. Pani Marta odwiedziła ten kraj w maju.

Wakacje w Chorwacji. Polka pokazała, jakie tam są obecnie ceny

Z jej wpisu wynika, że ceny z 24 maja wyglądają następująco:

filet z indyka – 7.83 euro

pierś z kurczaka – 6.39 euro

piwo Corona – 2.25 euro

Carlsberg czteropak – 5.79 euro

ogórki konserwowe – 3.19 euro

borówki 250 g – 2.49 euro

mleko alpro – 4.09 euro

truskawki 500 g – 2.75 euro

tuńczyk – 2.45 euro

milka ciastka – 2 euro

jajka 10 sztuk – 2,89 euro

mozarella – 2.50 euro. Resztę cen można przeczytać sobie w jej wpisie.

Z ciekawostek warto dodać, iż w przypadku Chorwacji coraz więcej osób podczas urlopu nad Adriatykiem, zamiast wynajmować apartament, woli wypoczywać pod namiotem.

Informował o tym niedawno polski konsul w tym kraju. "W ostatnim czasie w Chorwacji rozwija się kultura biwakowania – tzw. turystyka kempingowa. Prawie jedna trzecia wszystkich odwiedzających Chorwację to biwakowicze" – napisał w mediach społecznościowych. Nasza redakcja tymczasem sprawdziła, czy faktycznie warto skorzystać z takiej opcji. Rezultaty opisaliśmy tutaj.

Umiesz się zachować na wakacjach? Rozwiąż nasz quiz

Przed wyjazdem za granicę warto też sprawdzić, czy wiemy, jak się tam zachować. Poniżej przygotowaliśmy quiz, który w prosty sposób pozwoli sprawdzić, co wiesz o podstawowych manierach i zasadach savoir-vivre podczas urlopu, w tym na wakacjach all inclusive.

Dodajmy jeszcze, że w zeszłym roku Chorwację odwiedziło ponad milion naszych rodaków. Jeśli chodzi o euro w tym kraju, to Chorwaci na taki krok zdecydowali się 1 stycznia 2023 roku.

– Z dniem wejścia Chorwacji do strefy euro ceny wbrew pozorom nie poszły aż tak do góry, jak często się mówi w Polsce. Najbardziej podskoczyły w listopadzie i grudniu 2022 roku, czyli przed wejściem do strefy euro i to odczuliśmy w naszych portfelach – mówiła wówczas w rozmowie z naTemat.pl Monika Waligórska, prezes polskiego towarzystwa kulturalnego Polonez.