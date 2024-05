Dobre maniery w podróży. Sprawdź, czy umiesz zachować się na wakacjach [QUIZ]

Natalia Kamińska

S ezon urlopowy nadchodzi wielkimi krokami. Polacy podróżują nie tylko po Europie, ale również do miejsc, gdzie kultura i obyczaje różnią się nieco od tych w naszym kraju – m.in. do Turcji czy Egiptu. Z tego powodu warto sprawdzić przed wyjazdem, co wiemy o dobrych manierach i zasadach savoir-vivre podczas wakacji – tak w Europie, jak i w bardziej odległych miejscach.