Duże zmiany dla podróżnych korzystających z Lotniska Chopina. Nowym "rekomendowanym partnerem" warszawskiego portu będzie Bolt. W praktyce oznacza to, że użytkownicy aplikacji, a także klienci Bolt Business będą mogli odtąd odjeżdżać sprzed terminalu na poziomie przylotów.

Bolt nowym partnerem lotniska Chopina w Warszawie. Już od 1 czerwca Fot. Foto Olimpik/REPORTER

Spółka Polskie Porty Lotnicze podpisała umowę z Boltem, na mocy której firma ta od 1 czerwca będzie nowym "rekomendowanym partnerem transportowym" Lotniska Chopina.

Jak przekazano w oficjalnych informacjach, pasażerowie zamawiający kurs z warszawskiego portu, bedą teraz mogli wybrać przejazd w kategorii Comfort bezpośrednio sprzed terminalu na poziomie przylotów.

Oprócz tego podróżni będą mogli skorzystać ze wsparcia "agentów" Bolta, pomagających między innymi w instalowaniu aplikacji na smartfonie czy w sprawnym znalezieniu miejsca odbioru. Na lotnisku pojawią się również dwa punkty informacyjne.

– Dzięki naszemu partnerowi poszerza się oferta dla podróżnych, co jest szczególnie ważne przed startującym sezonem wakacyjnych wyjazdów – skomentowała Anna Dermont, rzeczniczka Lotniska Chopina

– Głęboko wierzę, że w ten sposób wychodzimy naprzeciw potrzebom wszystkich osób podróżujących z Lotniska Chopina turystycznie i służbowo – stwierdził Paweł Kuncicki, Country Manager Bolt w Polsce.

Bolt wchodzi na lotnisko Chopina. Nie wszyscy się cieszą.

W 2022 roku oficjalnym partnerem transportowym Lotniska Chopina został Uber. Port wydał wówczas komunikat: "Uber, najbardziej znana aplikacja do zamawiania przejazdów, łączy siły z największym portem lotniczym w Polsce - Lotniskiem Chopina. Już na przełomie czerwca i lipca pasażerowie będą mogli zamawiać przejazdy z hali przylotów stołecznego portu".

Ogłoszona właśnie "rewolucja" wywołuje mieszane uczucia wśród podróżnych korzystających z warszawskiego lotniska.

– Sam fakt, że dochodzi do zmiany jest irytujący. Bo zawsze brało się Ubera, a teraz raptem potrzebuję nową apkę – mówi jeden z naszych Czytelników. Inny dodaje: poza tym wielkomiejska brać chętniej korzysta z Ubera...

Lotnisko Chopina zachwala Bolta i zapewnia, że... będzie weryfikować kierowców

Dyskusja rozgorzała też pod postem, który lotnisko zamieściło na Facebooku, pisząc między innymi: "Niezależnie od tego, czy wybierasz się w podróż służbową, czy na wakacje, Bolt zapewni Ci szybki i wygodny transport. Sprawdź i przekonaj się, jak wygodne może być podróżowanie z i do Lotniska Chopina".

Jeden z internautów napisał: "Rozumiem, że skoro tak dbacie o bezpieczeństwo pasażerów, a nie o własne portfele, to zadbaliście o to, żeby wszyscy kierowcy posiadali niekaralność z kraju, z którego kierowca pochodzi (chyba że gwałty i morderstwa na Wschodzie się nie liczą) oraz polskie prawo jazdy. Zgadzam się, bezpieczeństwo to podstawa, dlatego chcę się upewnić, że również tak to rozumiecie".

Niejako z góry odnosząc się do tego typu komentarzy, w swoim poście Lotnisko Chopina zaznaczyło: "Pragniemy podkreślić, że wszyscy kierowcy oraz ich samochody będą osobiście weryfikowani przez pracowników PPL".