Niedawno prezydent Warszawy zdecydował o usunięciu symboli religijnych ze stołecznych urzędów. W większości państw zachodnich to standardowe podejście, które stanowi przejaw szacunku do zasady rozdziału państwa od Kościoła, ale w Polsce takie zachowanie nie zostało dobrze przyjęte. Jak wynika z najnowszego sondażu Research Partner, większość obywateli decyzji Rafała Trzaskowskiego nie popiera.

W dniach 24-27 maja 2024 roku firma Research Partner przeprowadziła na panelu Ariadna badanie opinii Polaków na temat usunięcia krzyży ze ścian stołecznego ratusza. I wygląda na to, że Rafał Trzaskowski mógł popełnić spory polityczny błąd.

Sondaż Research Partner alarmem dla Trzaskowskiego. Większość Polaków nie popiera decyzji ws. krzyży

Z danych przekazanych redakcji naTemat.pl wynika, iż 44 proc. respondentów opowiedziało się przeciwko decyzji prezydenta Warszawy w sprawie symboli religijnych. Aż 31 proc. badanych Polaków zgłosiło swój "zdecydowany" sprzeciw.

Poparcie Trzaskowski znalazł natomiast u 39 proc. uczestników sondażu Research Partner. "Zdecydowanie" po stronie polityka Koalicji Obywatelskiej stanęło 25 proc. ankietowanych.

Największy wpływ na odpowiedzi miały preferencje polityczne. 62 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy oraz 45 proc. zwolenników Konfederacji jest zdecydowanie przeciwnych decyzji Rafała Trzaskowskiego. Na przeciwległym biegunie mamy popierających tę decyzję wyborców Koalicji Obywatelskiej (57 proc. ) i Lewicy (51 proc.). Rozkłady wśród wyborców Trzeciej Drogi są zbliżone do średniej. Research Partner w komentarzu do wyrników sondażu ws. usunięcia krzyży z warszawskiego ratusza

"Wyniki tego badania pokazują, że polskie społeczeństwo jest wciąż bardzo tradycyjne światopoglądowo i wybory respondentów odzwierciedlają w dużej mierze przekonania polityczne ankietowanych" – stwierdzają autorzy badania, które w dniach 24-27 maja zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1050 pełnoletnich osób, dobranej według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Kaczyński mobilizuje elektorat prawicy. "Będzie trzeba walczyć o krzyż!"

Jak wspominaliśmy w naTemat.pl, takie emocje społeczne zdaje się dobrze odczytywać Jarosław Kaczyński. – Będzie trzeba walczyć o krzyż, to jest oczywiste! – grzmiał prezes Prawa i Sprawiedliwości na ostatnim wiecu w Łowiczu. – Będzie trzeba walczyć przeciwko temu, co się zaczyna, bo pan Trzaskowski zaczął już to robić – tak mobilizował elektorat przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Wcześniej w swojej kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego temat ten próbowali eksploatować m.in. Beata Kempa, Sebastian Kaleta i Michał Wójcik.

