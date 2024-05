Makabra na słynnym lotnisku. Człowiek wpadł do silnika samolotu pasażerskiego

redakcja naTemat

D oprawdy szokujące doniesienia napłynęły w środowy wieczór z Amsterdamu. Na tamtejszym lotnisku Schiphol doszło do wypadku, w wyniku którego jedna osoba wpadła do turbowentylatorowego silnika samolotu Embraer E190 należącego do holenderskich linii lotniczych KLM.