Karetki pogotowia na pasie startowym. 12 osób rannych po potężnych turbulencjach nad Turcją

Klaudia Zawistowska

P odróże samolotami bez wątpienia należą do jednych z najbezpieczniejszych na świecie. Nie oznacza to jednak, że nie dochodzi tam do żadnych wypadków. O tym, jak dużym zagrożeniem mogą być turbulencje, boleśnie przekonali się ostatnio pasażerowie Dreamlinera należącego do Qatar Airways, który przelatywał nad Turcją.