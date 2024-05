Z aufać hotelowej kuchni? Nigdy więcej. Dlatego właśnie para Brytyjczyków na kolejne wakacje All Inclusive wybrała się z walizką pełną własnych produktów spożywczych. W wypchanym po brzegi bagażu, oprócz kilkudziesięciu paczek chipsów, kiełbas i gotowych zup, znalazło się miejsce nawet dla grilla. A wszystko to z miłości do... dobrej angielskiej kuchni. Trudno w to uwierzyć? No to przeczytajcie.





Na All Inclusive wzięli walizkę pełną jedzenia. Polecieli z własnym grillem, bekonem i kiełbasą

Piotr Brzózka

