Poznaliśmy kolejnego headlinera Open'er Festival 2024! Fani pieją z zachwytu

Już wszystko jasne! Sobotnim headlinerem na Open'er Festival 2024 będzie Hozier, irlandzki gwiazdor, który w Polsce cieszy się olbrzymią popularnością (co potwierdzają zresztą entuzjastyczne komentarze pod najnowszym ogłoszeniem...). To nie wszystko, bo do line-upu festiwalu w Gdyni dołączył piosenkarz i raper Don Toliver. Kto wystąpi jeszcze na tegorocznym Open'erze i po ile są bilety?

Kto dołączył do line-upu Open'er Festival 2024? Fot. Karol Makurat/REPORTER

"Hozier headlinerem Open’era 2024! Jeden z najbardziej uznanych współczesnych songwriterów i artystów na świecie wystąpi 6 lipca na Orange Main Stage!" – ogłosił Alter Art, organizator Open'er Festival.

"Tego to się chyba nikt nie spodziewał", "No i pięknie", "Dziękujemy!", "Tak!", "Ale super!", "Będę!", "Omg, fantastycznie", "To jednak jadę!" – piszą pod nowym komunikatem internauci. Dodajmy, że Hozier wystąpi na głównej scenie w sobotę, czyli ostatniego dnia Open'er Festival 2024.

Hozier i Don Toliver na Open'er Festival 2024!

Hozier, właściwie Andrew Hozier-Byrne, to irlandzki piosenkarz, autor tekstów i muzyk, który zdobył międzynarodową sławę dzięki swojemu charakterystycznemu, soulowemu głosowi oraz głębokim, symbolicznym tekstom. Utwory 34-latka często poruszają tematy miłości, religii i społeczeństwa, co w połączeniu z jego unikalnym stylem, łączącym elementy bluesa, soulu i folku, zjednało mu fanów na całym świecie.

Debiutancki album Hoziera, zatytułowany po prostu "Hozier", ukazał się w 2014 roku i zawierał przebojowy singiel "Take Me to Church", który stał się globalnym hitem, zdobył nominację do nagrody Grammy i pokrył się platyną w wielu krajach. Z debiutu Irlandczyka pochodzą również takie przeboje, jak: "From Eden", "Work Song", "Someone New", "Jackie and Wilson" i "Cherry Wine".

Jego drugi album, "Wasteland, Baby!", wydany w 2019 roku, zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200, potwierdzając status Hoziera jako jednego z czołowych artystów współczesnej muzyki (i ikony popularnej estetyki cottagecore). Na tym albumie znalazły się takie utwory jak "Nina Cried Power", "Movement" i "Almost (Sweet Music)", które również zyskały dużą popularność.

W 2023 roku Hozier wydał swój trzeci album "Unreal Unearth", kontynuując eksplorację głębokich i złożonych tematów w swojej twórczości. Krążek zadebiutował na pierwszym miejscu na irlandzkiej i brytyjskiej liście przebojach, a singiel "Eat Your Young" podbił TikToka (podobnie jak "Too Sweet" z wydanej w marcu 2024 roku EP-ki "Unheard").

Koncert Hoziera w Polsce będzie w tym roku jedynym występem irlandzkiej gwiazdy w naszej części Europy. Tego lata muzyk odwiedzi jeszcze Belgię, Holandię, Chorwację, Szwajcarię, Austrię, Hiszpanię, Wielką Brytanię i Irlandię.

Alter Art zapowiedział w środę jeszcze jednego artystę w line-upie Open'er Festiwal 2024. To Don Toliver. "Jeden z najbardziej nieoczywistych reprezentantów współczesnego amerykańskiego hip-hopu, którego wszystkie dotychczasowe albumy trafiły do Top 10 sprzedaży w USA, wjedzie na festiwal 4 lipca! W czerwcu nowa płyta 'Hardstone Psycho', a w lipcu występ w Gdynia" – czytamy w ogłoszeniu, które również wzbudziło entuzjazm.

Kto wystąpi na Open'er Festival 2024? Bilety w sprzedaży

Tegoroczny Open'er odbędzie się w dniach 3-6 lipca. Headlinerami Open'er Festival 2024 są: zespół Foo Fighters (środa 3 lipca), Dua Lipa (czwartek 4 lipca), Doja Cat (piątek 5 lipca) oraz wspomniany Hozier (sobota 6 lipca).

W tym roku na Lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią również m.in. (w kolejności alfabetycznej): 21 Savage, Air, Disclosure, Gunna, Ice Spice, Kim Gordon, Kwiat Jabłoni, Margaret, Måneskin, PRO8L3M, Sam Smith, Skrillex, Slowdive, Tyla czy Zalewski.

Bilety na Open'er Festival 2024 wciąż są w sprzedaży. Regularne wejściówki są w cenach: 1039 ​​​zł (karnet na cztery dni), 1305 zł (karnet na cztery dni + pole namiotowe), 759 zł (karnet weekendowy, czyli piątek i sobota), 935 zł (karnet weekendowy, czyli piątek i sobota + pole namiotowe) oraz 495 zł (bilet jednodniowy).

Ceny te obowiązują do 10 czerwca, od 11 czerwca zadebiutuje ostatnia pula biletów w nowych cenach (Final Call Tickets). Dostępne są również bilety VIP.

